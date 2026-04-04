WFV-Pokal der Frauen: SV Eutingen und VfB Stuttgart II im Finale

Im WFV-Pokal ist das Halbfinale abgeschlossen. Der SV Eutingen und der VfB Stuttgart II setzten sich durch und stehen somit im Finale.
SV Eutingen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:1
Tore: 0:1 Ema Kerqota (27.), 1:1 Jana Rinderknecht (45.+2), 2:1 Julia Chrzanowski (79.)
---
VfB Stuttgart II – TSV Neuenstein 4:1
Tore: 1:0 Lavinia Haas (17.), 2:0 Leonie Kopp (20.), 2:1 Michelle Prell (61. Handelfmeter), 3:1 Anja Selensky (65.), 4:1 Lavinia Haas (67.)
---
TSV Münchingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5
Tore: 0:1 Maike Bendfeld (4.), 0:2 Maike Bendfeld (18.), 0:3 Franka Zimmerer (29.), 0:4 Franka Zimmerer (39.), 0:5 Lisa Kröper (46.)
VfB Stuttgart II – TSV Tettnang 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Pascal Büchner - Zuschauer: 110
Tore: 3:2 Sarah Horn, 4:3 Lavinia Haas, 5:3 Lola Hofferbert, 6:4 Lena Tarmann, 7:6 Pia Neuwirth, 3:3 Marie Köger, 5:4 Alicia Serafini, 6:5 Jana Erdle, 6:6 , 1:0 Lena Tarmann (100.), 1:1 Lea Fritschi (111.), 2:1 Sophie Bayer (113.), 2:2 (117.)
SV Eutingen – SV Alberweiler 7:3
Schiedsrichter: Kevin Letzgus - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marie Johner (14. Foulelfmeter), 1:1 Katharina Rapp (23.), 2:1 Maja Bozicevic (32.), 3:1 Lene Berner (35.), 3:2 Nina Seitz (37.), 4:2 Lene Berner (41.), 4:3 Melanie Geiselhart (45.), 5:3 Lisa Baderschneider (53.), 6:3 Vanessa Eisele (72.), 7:3 Amy Milz (76.)
TSV Neuenstein – VfL Herrenberg 3:2
Tore: 0:1 Lucy Claar (49.), 1:1 Lorena Bürkle (72.), 1:2 Annika Schmidt (83.), 2:2 Michelle Prell (90.+4 Foulelfmeter), 3:2 Sophie Gronbach (90.+6)


