WFV-Pokal der Frauen: SV Eutingen siegt 12:1, Deuchelried knapp vorne

Im WFV-Pokal der Frauen wurde heute die 1. Runde beendet. Hier gibt es die Partien in der Übersicht:
TV Jebenhausen – 1. FC Donzdorf 3:0
TSV Nellmersbach – TSV Neuenstein 0:8
Schiedsrichter: Sven Gruber
Tore: 0:1 Lorena Bürkle (15.), 0:2 Charlotte Giehl (27.), 0:3 Charlotte Giehl (31.), 0:4 Sophie Gronbach (33.), 0:5 Sophie Lindner (35.), 0:6 Sophie Lindner (39.), 0:7 Sophie Gronbach (71.), 0:8 Luisa Eisermann (77.)
SG Warthausen / Alberweiler II – FC Blau-Weiß Bellamont 1:4
TSV Tettnang II – SG Altheim 0:7
Tore: 0:1 Angela Hospach (16.), 0:2 Jessica Ganz (37.), 0:3 Tülay Schach (45.), 0:4 Tülay Schach (51.), 0:5 Tülay Schach (53.), 0:6 Angela Hospach (76.), 0:7 Tülay Schach (79.)
SV Jungingen – SV Alberweiler 0:5
Schiedsrichter: Mirijam Schwind (Bad Ditzenbach) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Lara Kutscher (2.), 0:2 Jennifer Röding (31.), 0:3 Jennifer Röding (45.), 0:4 Tamara Würstle (53.), 0:5 Nina Seitz (80.)
VfL Ulm/Neu-Ulm – TSV Tettnang 0:6
FV Bellenberg – SV Granheim 5:3
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kimberly Kesekamp (28.), 1:1 Tabea Einfalt (44.), 2:1 Lisa Hügler (47.), 2:2 Tabea Einfalt (57.), 2:3 Tabea Einfalt (61. Foulelfmeter), 3:3 Stefanie Nießer (72.), 4:3 Nadine Weixler (78.), 5:3 Tanja Tricca (88.)
SV Unterjesingen – FC Engstingen 2:1
TSG Wittershausen – Spvgg Aldingen 1:7
TV Derendingen – SV Musbach 2:0
TSV Lustnau – TSV Sondelfingen 2:1
SV Oberreichenbach – TSV Ottmarsheim 3:0
SGM Wendlingen-Ötlingen II – SV Hegnach 0:2
FV 09 Nürtingen – VfL Sindelfingen Ladies 0:1
Sportvg Feuerbach – TSV Münchingen II 0:3
TSV Münchingen – VfB Stuttgart II 0:1
TGV Dürrenzimmern – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:4
Tore: 1:0 Kassandra Bülow (1.), 1:1 Lisa Schade (36.), 1:2 Maike Bendfeld (39.), Franka Zimmerer (49.), 1:4 Lilly Jansen (50.), 2:4 Ina Steinmetz (82.), 3:4 Ina Steinmetz (89.)
Besondere Vorkommnisse: Johanna Brandtner (FSV Waldebene Stuttgart Ost) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hanna Baral (84.).
1. FC Donzdorf II – SG SV Ebnat / SV Waldhsn. 0:4
Schiedsrichter: Maximilian Deininger
FC Ellwangen – SpVgg Satteldorf 4:5 n.V.
Tore: 1:0 Anna Carola (4. Foulelfmeter), 1:1 Theresa Frech (27.), 2:1 Hannah Fetzer (28.), 2:2 Sonia Munz (45.), 2:3 Sonia Munz (93.), 3:3 Leonie Lechner (97.), 4:3 Leonie Lechner (103.), 4:4 Jasmin Fürst (114.), 4:5 Christine Neufeld (119.)
TSV Albeck – SSG Ulm 99 2:3
Tore: 0:1 Julia Steinert (33.), 1:1 Tina Straub (90.), 1:2 Mery Novak (92.), 2:2 Vanessa Perini (94.), 2:3 Julia Steinert (111.)
SGM Oppenweiler/Sulzbach – 1. FC Heidenheim 0:2
SG Kressbronn/FV Langenargen – SV Deuchelried 4:5
SGM SV Oberndorf/SV Poltringen – SV Eutingen 1:12
So., 07.09.25 11:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Hegnach
So., 07.09.25 11:00 Uhr SSG Ulm 99 - SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - Spvgg Berneck-Zwerenberg
So., 07.09.25 11:00 Uhr VfL Herrenberg - TV Derendingen
So., 07.09.25 11:00 Uhr Spvgg Aldingen - TSV Frommern
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Münchingen II
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Heimsheim - VfL Sindelfingen Ladies
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Hoffeld - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 07.09.25 11:00 Uhr SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - SpVgg Satteldorf
So., 07.09.25 11:00 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Heidenheim
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II
So., 07.09.25 11:00 Uhr SG Schorndorf - TSV Neuenstein
So., 07.09.25 12:45 Uhr FV Bellenberg - SV Alberweiler
So., 07.09.25 13:00 Uhr SG Altheim - TSV Tettnang