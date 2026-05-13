WFV-Pokal der Frauen: SV Eutingen ist heiß auf den VfB Stuttgart II

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Am Donnerstag, 14. Mai, steht ab 16 Uhr das Endspiel im WFV-Pokal der Frauen an. Dabei kommt es zum Duell zweier Ligakonkurrenten aus der Verbandsliga Württemberg: Der SV Eutingen bittet den VfB Stuttgart II. Beide Teams haben sich im Halbfinale gegen Oberligisten durchgesetzt und stehen jetzt verdient im Finale. Erst im März trafen beide Mannschaften in der Liga aufeinander, damals setzte sich die VfB-Reserve mit 3:0 durch - nun kommt es zum erneuten Duell der beiden Verbandsliga-Spitzenteams.