WFV-Pokal der Frauen: SV Eutingen ist heiß auf den VfB Stuttgart II

Am Donnerstag, 14. Mai, steht ab 16 Uhr das Endspiel im WFV-Pokal der Frauen an. Dabei kommt es zum Duell zweier Ligakonkurrenten aus der Verbandsliga Württemberg: Der SV Eutingen bittet den VfB Stuttgart II. Beide Teams haben sich im Halbfinale gegen Oberligisten durchgesetzt und stehen jetzt verdient im Finale. Erst im März trafen beide Mannschaften in der Liga aufeinander, damals setzte sich die VfB-Reserve mit 3:0 durch - nun kommt es zum erneuten Duell der beiden Verbandsliga-Spitzenteams.
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SV Eutingen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:1
Schiedsrichter: Luca Storz
Tore: 0:1 Ema Kerqota (27.), 1:1 Jana Rinderknecht (45.+2), 2:1 Julia Chrzanowski (79.)
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TSV Münchingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5
Tore: 0:1 Maike Bendfeld (4.), 0:2 Maike Bendfeld (18.), 0:3 Franka Zimmerer (29.), 0:4 Franka Zimmerer (39.), 0:5 Lisa Kröper (46.)
VfB Stuttgart II – TSV Tettnang 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Pascal Büchner - Zuschauer: 110
Tore: 3:2 Sarah Horn, 4:3 Lavinia Haas, 5:3 Lola Hofferbert, 6:4 Lena Tarmann, 7:6 Pia Neuwirth, 3:3 Marie Köger, 5:4 Alicia Serafini, 6:5 Jana Erdle, 6:6 , 1:0 Lena Tarmann (100.), 1:1 Lea Fritschi (111.), 2:1 Sophie Bayer (113.), 2:2 (117.)
SV Eutingen – SV Alberweiler 7:3
Schiedsrichter: Kevin Letzgus - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marie Johner (14. Foulelfmeter), 1:1 Katharina Rapp (23.), 2:1 Maja Bozicevic (32.), 3:1 Lene Berner (35.), 3:2 Nina Seitz (37.), 4:2 Lene Berner (41.), 4:3 Melanie Geiselhart (45.), 5:3 Lisa Baderschneider (53.), 6:3 Vanessa Eisele (72.), 7:3 Amy Milz (76.)
TSV Neuenstein – VfL Herrenberg 3:2
Tore: 0:1 Lucy Claar (49.), 1:1 Lorena Bürkle (72.), 1:2 Annika Schmidt (83.), 2:2 Michelle Prell (90.+4 Foulelfmeter), 3:2 Sophie Gronbach (90.+6)