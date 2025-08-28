WFV-Pokal der Frauen startet mit zahlreichen Partien am Wochenende

Am Wochenende rollt der Ball im württembergischen Verbandspokal der Frauen. Dabei stehen am Sonntag zahlreiche Partien aus der 1. Runde an. Einige Teams haben auch ein Freilos bekommen und stehen bereits in der 2. Runde. FuPa gibt euch den Überblick.
So., 31.08.25 10:30 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Donzdorf
So., 31.08.25 11:00 Uhr Sportvg Feuerbach - TSV Münchingen II
So., 31.08.25 11:00 Uhr SG Warthausen / Alberweiler II - FC Blau-Weiß Bellamont
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Tettnang II - SG Altheim
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Jungingen - SV Alberweiler
So., 31.08.25 11:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - TSV Tettnang
So., 31.08.25 11:00 Uhr FV Bellenberg - SV Granheim
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - FC Engstingen
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSG Wittershausen - Spvgg Aldingen
So., 31.08.25 11:00 Uhr TV Derendingen - SV Musbach
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sondelfingen
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Ottmarsheim 3:0
So., 31.08.25 11:00 Uhr SGM Wendlingen-Ötlingen II - SV Hegnach
So., 31.08.25 11:00 Uhr FV 09 Nürtingen - VfL Sindelfingen Ladies
So., 31.08.25 11:00 Uhr TGV Dürrenzimmern - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 31.08.25 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SG SV Ebnat / SV Waldhsn.
So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Ellwangen - SpVgg Satteldorf
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Neuenstein
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Münchingen - VfB Stuttgart II
So., 31.08.25 13:00 Uhr TSV Albeck - SSG Ulm 99
So., 31.08.25 15:00 Uhr SGM Oppenweiler/Sulzbach - 1. FC Heidenheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kressbronn / FV Langenarg - SV Deuchelried
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM SV Oberndorf/SV Poltringen - SV Eutingen
TSV Neuenstein II
SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II
SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt
TSV Frommern
VfL Herrenberg
Spvgg Berneck-Zwerenberg
SV Hoffeld
TSV Heimsheim
SG Schorndorf
SV Oberreichenbach