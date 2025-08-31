WFV-Pokal der Frauen: Klare Siege und Überraschungen

Der Ball rollt im württembergischen Verbandspokal der Frauen. Dabei standen am heutigen Sonntag zahlreiche Partien aus der 1. Runde an. Einige Teams haben auch ein Freilos bekommen und stehen bereits in der 2. Runde. FuPa gibt euch den Überblick.
TV Jebenhausen – 1. FC Donzdorf 3:0
TSV Nellmersbach – TSV Neuenstein 0:8
Schiedsrichter: Sven Gruber
Tore: 0:1 Lorena Bürkle (15.), 0:2 Charlotte Giehl (27.), 0:3 Charlotte Giehl (31.), 0:4 Sophie Gronbach (33.), 0:5 Sophie Lindner (35.), 0:6 Sophie Lindner (39.), 0:7 Sophie Gronbach (71.), 0:8 Luisa Eisermann (77.)
SG Warthausen / Alberweiler II – FC Blau-Weiß Bellamont 1:4
TSV Tettnang II – SG Altheim 0:7
Tore: 0:1 Angela Hospach (16.), 0:2 Jessica Ganz (37.), 0:3 Tülay Schach (45.), 0:4 Tülay Schach (51.), 0:5 Tülay Schach (53.), 0:6 Angela Hospach (76.), 0:7 Tülay Schach (79.)
SV Jungingen – SV Alberweiler 0:5
Schiedsrichter: Mirijam Schwind (Bad Ditzenbach) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Lara Kutscher (2.), 0:2 Jennifer Röding (31.), 0:3 Jennifer Röding (45.), 0:4 Tamara Würstle (53.), 0:5 Nina Seitz (80.)
VfL Ulm/Neu-Ulm – TSV Tettnang 0:6
FV Bellenberg – SV Granheim 5:3
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kimberly Kesekamp (28.), 1:1 Tabea Einfalt (44.), 2:1 Lisa Hügler (47.), 2:2 Tabea Einfalt (57.), 2:3 Tabea Einfalt (61. Foulelfmeter), 3:3 Stefanie Nießer (72.), 4:3 Nadine Weixler (78.), 5:3 Tanja Tricca (88.)
SV Unterjesingen – FC Engstingen 2:1
TSG Wittershausen – Spvgg Aldingen 1:7
TV Derendingen – SV Musbach 2:0
TSV Lustnau – TSV Sondelfingen 2:1
SV Oberreichenbach – TSV Ottmarsheim 3:0
SGM Wendlingen-Ötlingen II – SV Hegnach 0:2
FV 09 Nürtingen – VfL Sindelfingen Ladies 0:1
Sportvg Feuerbach – TSV Münchingen II 0:3
TSV Münchingen – VfB Stuttgart II 0:1
TGV Dürrenzimmern – FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:4
Tore: 1:0 Kassandra Bülow (1.), 1:1 Lisa Schade (36.), 1:2 Maike Bendfeld (39.), Franka Zimmerer (49.), 1:4 Lilly Jansen (50.), 2:4 Ina Steinmetz (82.), 3:4 Ina Steinmetz (89.)
Besondere Vorkommnisse: Johanna Brandtner (FSV Waldebene Stuttgart Ost) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Hanna Baral (84.).
1. FC Donzdorf II – SG SV Ebnat / SV Waldhsn. 0:4
Schiedsrichter: Maximilian Deininger
FC Ellwangen – SpVgg Satteldorf 4:5 n.V.
Tore: 1:0 Anna Carola (4. Foulelfmeter), 1:1 Theresa Frech (27.), 2:1 Hannah Fetzer (28.), 2:2 Sonia Munz (45.), 2:3 Sonia Munz (93.), 3:3 Leonie Lechner (97.), 4:3 Leonie Lechner (103.), 4:4 Jasmin Fürst (114.), 4:5 Christine Neufeld (119.)
TSV Albeck – SSG Ulm 99 2:3
Tore: 0:1 Julia Steinert (33.), 1:1 Tina Straub (90.), 1:2 Mery Novak (92.), 2:2 Vanessa Perini (94.), 2:3 Julia Steinert (111.)
SGM Oppenweiler/Sulzbach – 1. FC Heidenheim 0:2
---
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kressbronn / FV Langenarg - SV Deuchelried
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM SV Oberndorf/SV Poltringen - SV Eutingen
TSV Neuenstein II
SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II
SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt
TSV Frommern
VfL Herrenberg
Spvgg Berneck-Zwerenberg
SV Hoffeld
TSV Heimsheim
SG Schorndorf
SV Oberreichenbach