WFV-Pokal der Frauen: Klare Siege, aber auch Überraschungen

So., 31.08.25 10:30 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Donzdorf 3:0

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sondelfingen 2:1

So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Ellwangen - SpVgg Satteldorf 4:5

So., 31.08.25 11:00 Uhr TGV Dürrenzimmern - FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:4

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Münchingen - VfB Stuttgart II 0:1

So., 31.08.25 11:00 Uhr Sportvg Feuerbach - TSV Münchingen II 0:3

So., 31.08.25 11:00 Uhr FV 09 Nürtingen - VfL Sindelfingen Ladies 0:1

So., 31.08.25 11:00 Uhr SGM Wendlingen-Ötlingen II - SV Hegnach 0:2

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Ottmarsheim 3:0

So., 31.08.25 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SG SV Ebnat / SV Waldhsn. 0:4

So., 31.08.25 11:00 Uhr TV Derendingen - SV Musbach 2:0

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSG Wittershausen - Spvgg Aldingen 1:7

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - FC Engstingen 2:1

So., 31.08.25 11:00 Uhr FV Bellenberg - SV Granheim 5:3

So., 31.08.25 11:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - TSV Tettnang 0:6

So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Jungingen - SV Alberweiler 0:5

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Tettnang II - SG Altheim 0:7

So., 31.08.25 11:00 Uhr SG Warthausen / Alberweiler II - FC Blau-Weiß Bellamont 1:4

So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Neuenstein 0:8

So., 31.08.25 13:00 Uhr TSV Albeck - SSG Ulm 99 2:3

So., 31.08.25 15:00 Uhr SGM Oppenweiler/Sulzbach - 1. FC Heidenheim 0:2

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kressbronn / FV Langenarg - SV Deuchelried 4:5

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM SV Oberndorf/SV Poltringen - SV Eutingen 1:12