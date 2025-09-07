WFV-Pokal der Frauen: Klare Siege, aber auch Überraschungen

Die 2. Runde des WFV-Pokals der Frauen wurde am heutigen Sonntag abgeschlossen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
2. Runde
TV Jebenhausen – 1. FC Heidenheim 3:2
SV Deuchelried – FC Blau-Weiß Bellamont 1:2
SSG Ulm 99 – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 2:1
Tore: 0:1 Paulin Rauser-Härle (10.), 1:1 (27. Eigentor), 2:1 Julia Steinert (35.)
SV Unterjesingen – Spvgg Berneck-Zwerenberg 1:4
VfL Herrenberg – TV Derendingen abgesagt
TSV Lustnau – SV Eutingen 2:5
Spvgg Aldingen – TSV Frommern 2:4
VfB Stuttgart II – SV Hegnach 2:0
SV Oberreichenbach – TSV Münchingen II 1:3 n.V.
TSV Heimsheim – VfL Sindelfingen Ladies 1:4
SV Hoffeld – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:8
SG SV Ebnat/SV Waldhausen – SpVgg Satteldorf 2:3
Schiedsrichter: Rebecca Fritz
Tore: 1:0 Sabrina Reiger (28.), 1:1 Sonia Munz (45.+4), 1:2 Sonia Munz (54.), 1:3 Sonia Munz (71.), 2:3 Lea Seibold (90.+2)
TSV Neuenstein II – SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II 6:1
SG Schorndorf – TSV Neuenstein 0:8
Tore: 0:1 Maren Schmitt (32.), 0:2 Lorena Bürkle (34.), 0:3 Charlotte Giehl (45.), 0:4 Larissa Nath (53.), 0:5 Mara Bindewald (59.), 0:6 Sophie Gronbach (60.), 0:7 Sophie Gronbach (71.), 0:8 Jana Eisermann (82.)
FV Bellenberg – SV Alberweiler 0:7
Schiedsrichter: Peter Denke
SG Altheim – TSV Tettnang 1:4
---
Das war die 1. Runde
So., 31.08.25 10:30 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Donzdorf 3:0
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sondelfingen 2:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Ellwangen - SpVgg Satteldorf 4:5
So., 31.08.25 11:00 Uhr TGV Dürrenzimmern - FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:4
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Münchingen - VfB Stuttgart II 0:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr Sportvg Feuerbach - TSV Münchingen II 0:3
So., 31.08.25 11:00 Uhr FV 09 Nürtingen - VfL Sindelfingen Ladies 0:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr SGM Wendlingen-Ötlingen II - SV Hegnach 0:2
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Ottmarsheim 3:0
So., 31.08.25 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SG SV Ebnat / SV Waldhsn. 0:4
So., 31.08.25 11:00 Uhr TV Derendingen - SV Musbach 2:0
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSG Wittershausen - Spvgg Aldingen 1:7
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - FC Engstingen 2:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr FV Bellenberg - SV Granheim 5:3
So., 31.08.25 11:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - TSV Tettnang 0:6
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Jungingen - SV Alberweiler 0:5
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Tettnang II - SG Altheim 0:7
So., 31.08.25 11:00 Uhr SG Warthausen / Alberweiler II - FC Blau-Weiß Bellamont 1:4
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Neuenstein 0:8
So., 31.08.25 13:00 Uhr TSV Albeck - SSG Ulm 99 2:3
So., 31.08.25 15:00 Uhr SGM Oppenweiler/Sulzbach - 1. FC Heidenheim 0:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kressbronn / FV Langenarg - SV Deuchelried 4:5
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM SV Oberndorf/SV Poltringen - SV Eutingen 1:12