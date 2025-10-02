WFV-Pokal der Frauen: Eine Verlängerung, eine Überraschung und ein 0:7

Das Achtelfinale des WFV-Pokals der Frauen startete am heutigen Donnerstag. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
VfB Stuttgart II – TV Jebenhausen 6:1
SpVgg Satteldorf – TSV Neuenstein 1:2
Zuschauer: 60
TSV Münchingen II – VfL Sindelfingen Ladies 2:0
FC Blau-Weiß Bellamont – SV Alberweiler 0:7
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Jennifer Röding (6.), 0:2 Sina Romer (10.), 0:3 Jennifer Röding (25.), 0:4 Nina Seitz (38.), 0:5 Nina Seitz (57.), 0:6 Melanie Geiselhart (60.), 0:7 Theresa Hauler (81.)
Spvgg Berneck-Zwerenberg – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5 n.V.
---
Di., 21.10.25 19:00 Uhr TSV Neuenstein II - SV Eutingen
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSV Frommern - TSV Tettnang
---
So., 07.09.25 10:30 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Heidenheim 3:2
So., 07.09.25 11:00 Uhr SG Schorndorf - TSV Neuenstein 0:8
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II 6:1
So., 07.09.25 11:00 Uhr SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - SpVgg Satteldorf 2:3
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Hoffeld - FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:8
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Heimsheim - VfL Sindelfingen Ladies 1:4
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Münchingen II 1:3
So., 07.09.25 11:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Hegnach 2:0
So., 07.09.25 11:00 Uhr Spvgg Aldingen - TSV Frommern 2:4
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - SV Eutingen 2:5
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Deuchelried - FC Blau-Weiß Bellamont 1:4
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - Spvgg Berneck-Zwerenberg 1:4
So., 07.09.25 11:00 Uhr SSG Ulm 99 - SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt 2:1
So., 07.09.25 12:45 Uhr FV Bellenberg - SV Alberweiler 0:7
So., 07.09.25 13:00 Uhr SG Altheim - TSV Tettnang 1:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfL Herrenberg - TV Derendingen 0:3