WFV-Pokal der Frauen: Eine Verlängerung, eine Überraschung und ein 0:7

Das Achtelfinale des WFV-Pokals der Frauen startete am heutigen Donnerstag. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

Das war die 2. Runde

So., 07.09.25 10:30 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Heidenheim 3:2

So., 07.09.25 11:00 Uhr SG Schorndorf - TSV Neuenstein 0:8

So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II 6:1

So., 07.09.25 11:00 Uhr SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - SpVgg Satteldorf 2:3

So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Hoffeld - FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:8

So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Heimsheim - VfL Sindelfingen Ladies 1:4

So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Münchingen II 1:3

So., 07.09.25 11:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Hegnach 2:0

So., 07.09.25 11:00 Uhr Spvgg Aldingen - TSV Frommern 2:4

So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - SV Eutingen 2:5

So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Deuchelried - FC Blau-Weiß Bellamont 1:4

So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - Spvgg Berneck-Zwerenberg 1:4

So., 07.09.25 11:00 Uhr SSG Ulm 99 - SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt 2:1

So., 07.09.25 12:45 Uhr FV Bellenberg - SV Alberweiler 0:7

So., 07.09.25 13:00 Uhr SG Altheim - TSV Tettnang 1:4

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfL Herrenberg - TV Derendingen 0:3