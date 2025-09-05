WFV-Pokal der Frauen: Die 2. Runde steht auf dem Programm

Die 2. Runde des WFV-Pokals der Frauen steht am Sonntag auf dem Programm. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
2. Runde
So., 07.09.25 10:30 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Heidenheim
So., 07.09.25 11:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Hegnach
So., 07.09.25 11:00 Uhr SSG Ulm 99 - SG Renhardsweil / Herbertingen / Fulgenstadt
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - Spvgg Berneck-Zwerenberg
So., 07.09.25 11:00 Uhr VfL Herrenberg - TV Derendingen abgesetzt
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - SV Eutingen
So., 07.09.25 11:00 Uhr Spvgg Aldingen - TSV Frommern
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Münchingen II
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Heimsheim - VfL Sindelfingen Ladies
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Hoffeld - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 07.09.25 11:00 Uhr SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - SpVgg Satteldorf
So., 07.09.25 11:00 Uhr TSV Neuenstein II - SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II
So., 07.09.25 11:00 Uhr SG Schorndorf - TSV Neuenstein
So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Deuchelried - FC Blau-Weiß Bellamont
So., 07.09.25 12:45 Uhr FV Bellenberg - SV Alberweiler
So., 07.09.25 13:00 Uhr SG Altheim - TSV Tettnang
Das war die 1. Runde
So., 31.08.25 10:30 Uhr TV Jebenhausen - 1. FC Donzdorf 3:0
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Lustnau - TSV Sondelfingen 2:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr FC Ellwangen - SpVgg Satteldorf 4:5
So., 31.08.25 11:00 Uhr TGV Dürrenzimmern - FSV Waldebene Stuttgart Ost 3:4
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Münchingen - VfB Stuttgart II 0:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr Sportvg Feuerbach - TSV Münchingen II 0:3
So., 31.08.25 11:00 Uhr FV 09 Nürtingen - VfL Sindelfingen Ladies 0:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr SGM Wendlingen-Ötlingen II - SV Hegnach 0:2
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Ottmarsheim 3:0
So., 31.08.25 11:00 Uhr 1. FC Donzdorf II - SG SV Ebnat / SV Waldhsn. 0:4
So., 31.08.25 11:00 Uhr TV Derendingen - SV Musbach 2:0
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSG Wittershausen - Spvgg Aldingen 1:7
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Unterjesingen - FC Engstingen 2:1
So., 31.08.25 11:00 Uhr FV Bellenberg - SV Granheim 5:3
So., 31.08.25 11:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - TSV Tettnang 0:6
So., 31.08.25 11:00 Uhr SV Jungingen - SV Alberweiler 0:5
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Tettnang II - SG Altheim 0:7
So., 31.08.25 11:00 Uhr SG Warthausen / Alberweiler II - FC Blau-Weiß Bellamont 1:4
So., 31.08.25 11:00 Uhr TSV Nellmersbach - TSV Neuenstein 0:8
So., 31.08.25 13:00 Uhr TSV Albeck - SSG Ulm 99 2:3
So., 31.08.25 15:00 Uhr SGM Oppenweiler/Sulzbach - 1. FC Heidenheim 0:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Kressbronn / FV Langenarg - SV Deuchelried 4:5
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM SV Oberndorf/SV Poltringen - SV Eutingen 1:12