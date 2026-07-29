WFV-Pokal der Frauen: Die 1. Runde steht fest

Der württembergische Fußballverband hat aktuell die 1. Runde im WFV-Pokal der Frauen ausgelost. Neben den Freilosen für die Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg, sind auch ein paar unterklassige Teams bereits eine Runde weiter. FuPa gibt den Überblick.
1. Runde
So., 30.08.26 11:00 Uhr SGM Aufhausen/Nellingen - TSV Albeck
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Scheidegg - SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz
So., 30.08.26 11:00 Uhr SG Mietingen / Baltringen - SGM Warthausen/Alberweiler II
So., 30.08.26 11:00 Uhr FC Blau-Weiß Bellamont - SSG Ulm 99
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Deuchelried - FV Bellenberg
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Tettnang II - SG Altheim
So., 30.08.26 11:00 Uhr VfL Sindelfingen Ladies - TSV Lustnau
So., 30.08.26 11:00 Uhr TV Derendingen - TSV Frommern
So., 30.08.26 11:00 Uhr Spvgg Aldingen - Spvgg Berneck-Zwerenberg
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Oberreichenbach - TSV Sondelfingen
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Sondelfingen II - SV Eutingen
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Bärenthal - SSV Reutlingen
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Münchingen II - SV Hegnach
So., 30.08.26 11:00 Uhr TV Jebenhausen - FV 09 Nürtingen
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Wendlingen - SV Jungingen
So., 30.08.26 11:00 Uhr VfL Ulm/Neu-Ulm - SV Jungingen
So., 30.08.26 11:00 Uhr SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - 1. FC Donzdorf
So., 30.08.26 11:00 Uhr VfB Obertürkheim - TSV Neuenstein II
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Winnenden - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Horrheim - VfB Stuttgart II
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Nellmersbach - TGV Dürrenzimmern
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Heilbronn am Leinbach - Sportvg Feuerbach
So., 30.08.26 11:00 Uhr SV Hoffeld - TSV Münchingen
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2. Runde - Teams mit Freilos
Gruppe 1: SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga)
Gruppe 2: TSV Neuenstein (Oberliga), 1. FC Heidenheim (Oberliga), TSV Ruppertshofen (Landesliga)
Gruppe 3: VfL Herrenberg (Oberliga), SGM TSG Wittershausen/SV Fischingen (Regionenliga)
Gruppe 4: TSV Tettnang (Oberliga), SV Alberweiler (Oberliga), SGM SV Uttenweiler/Unlingen (Landesliga)
Die 2. Runde ist für den 6. September geplant.