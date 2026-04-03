WFV-Pokal der Frauen: Das Halbfinale steht morgen an

Nach spannenden Duellen im Viertelfinale stehen im württembergischen Verbandspokal der Frauen nun die beiden Partien aus dem Halbfinale auf dem Programm. Dabei kommt es gleich zwei Mal zum Duell Verbandsliga gegen Oberliga:
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Eutingen - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Neuenstein
TSV Münchingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5
Tore: 0:1 Maike Bendfeld (4.), 0:2 Maike Bendfeld (18.), 0:3 Franka Zimmerer (29.), 0:4 Franka Zimmerer (39.), 0:5 Lisa Kröper (46.)
VfB Stuttgart II – TSV Tettnang 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Pascal Büchner - Zuschauer: 110
Tore: 3:2 Sarah Horn, 4:3 Lavinia Haas, 5:3 Lola Hofferbert, 6:4 Lena Tarmann, 7:6 Pia Neuwirth, 3:3 Marie Köger, 5:4 Alicia Serafini, 6:5 Jana Erdle, 6:6 , 1:0 Lena Tarmann (100.), 1:1 Lea Fritschi (111.), 2:1 Sophie Bayer (113.), 2:2 (117.)
