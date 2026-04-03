 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

WFV-Pokal der Frauen: Das Halbfinale steht morgen an

Im württembergischen Verbandspokal steht das Halbfinale an.

von Timo Babic · 03.04.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach spannenden Duellen im Viertelfinale stehen im württembergischen Verbandspokal der Frauen nun die beiden Partien aus dem Halbfinale auf dem Programm. Dabei kommt es gleich zwei Mal zum Duell Verbandsliga gegen Oberliga:

Das ist das Halbfinale

Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Eutingen - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Neuenstein

---

Das war das Viertelfinale

TSV Münchingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5
Tore: 0:1 Maike Bendfeld (4.), 0:2 Maike Bendfeld (18.), 0:3 Franka Zimmerer (29.), 0:4 Franka Zimmerer (39.), 0:5 Lisa Kröper (46.)

VfB Stuttgart II – TSV Tettnang 7:6 n.E.
Schiedsrichter: Pascal Büchner - Zuschauer: 110
Tore: 3:2 Sarah Horn, 4:3 Lavinia Haas, 5:3 Lola Hofferbert, 6:4 Lena Tarmann, 7:6 Pia Neuwirth, 3:3 Marie Köger, 5:4 Alicia Serafini, 6:5 Jana Erdle, 6:6 , 1:0 Lena Tarmann (100.), 1:1 Lea Fritschi (111.), 2:1 Sophie Bayer (113.), 2:2 (117.)

SV Eutingen – SV Alberweiler 7:3
Schiedsrichter: Kevin Letzgus - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marie Johner (14. Foulelfmeter), 1:1 Katharina Rapp (23.), 2:1 Maja Bozicevic (32.), 3:1 Lene Berner (35.), 3:2 Nina Seitz (37.), 4:2 Lene Berner (41.), 4:3 Melanie Geiselhart (45.), 5:3 Lisa Baderschneider (53.), 6:3 Vanessa Eisele (72.), 7:3 Amy Milz (76.)

TSV Neuenstein – VfL Herrenberg 3:2
Tore: 0:1 Lucy Claar (49.), 1:1 Lorena Bürkle (72.), 1:2 Annika Schmidt (83.), 2:2 Michelle Prell (90.+4 Foulelfmeter), 3:2 Sophie Gronbach (90.+6)

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________