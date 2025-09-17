WFV-Pokal der Frauen: Das Achtelfinale steht fest



Klassentiefster Verein im Pokal-Achtelfinale ist der Regionenligist TSV Neuenstein II. Mit dem TSV Münchingen II und dem VfB Stuttgart II sind noch zwei weitere zweite Mannschaften im wfv-Pokal vertreten. Der Verbandsliga-Aufsteiger TV Jebenhausen hatte in der zweiten Runde völlig überraschend den Mitfavoriten 1. FC Heidenheim geschlagen und tritt nun beim hoch eingeschätzten VfB Stuttgart II an. Dreimal treffen im Achtelfinale Landesliga-Teams auf Oberliga-Vertreterinnen im eigenen Stadion.

Am heutigen Mittwochabend werden die letzten Achtelfinalistinnen in der Partie TV Derendingen (Verbandsliga) – VfL Herrenberg (Regionalliga) ermittelt. Die letztjährigen Finalistinnen aus Herrenberg sind als Regionalligist das klassenhöchste Team im Verbandspokal und wollen im Kampf um den Pokalsieg ein großes Wörtchen mitsprechen.

Die Achtelfinalspiele in der Übersicht

SSG Ulm 99 (Landesliga) – Siegerinnen aus TV Derendingen/VfL Herrenberg

TSV Münchingen II (Landesliga) – VfL Sindelfingen Ladies (Verbandsliga)

TSV Frommern (Verbandsliga) – TSV Tettnang (Oberliga)

VfB Stuttgart II (Verbandsliga) – TV Jebenhausen (Verbandsliga)

FC Blau-Weiß Bellamont (Landesliga) – SV Alberweiler (Oberliga)

SpVgg Berneck-Zwerenberg (Landesliga) – FSV Waldebene Stuttgart-Ost (Oberliga)

TSV Neuenstein II (Regionenliga) – SV Eutingen (Verbandsliga)

SpVgg Gröningen-Satteldorf (Landesliga) – TSV Neuenstein (Oberliga)

Offizieller Spieltermin für das Achtelfinale im wfv-Pokal der Frauen 2025/26 ist Donnerstag, der 2. Oktober, da der Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr auf den Freitag fällt.