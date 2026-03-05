 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

WFV-Pokal der Frauen: Außenseiter im Halbfinale mit Heimvorteil

Im Halbfinale des württembergischen Verbandspokals stehen spannende Duelle an.

von Timo Babic · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto Eibner

Verlinkte Inhalte

Frauen Regionenliga 5
Frauen Regionenliga 6
Fr.-Regionenliga 1 Wü
Regionenliga 3
Fr. LL Württemberg 1

Nach dem am gestrigen Mittwoch das Viertelfinale abgeschlossen wurde, stehen nun die beiden Spiele aus dem Halbfinale fest.

WFV-Pokal der Frauen: Das Halbfinale

Samstag, 4. April, 14 Uhr: SV Eutingen - FSV Waldebene Stuttgart Ost

Samstag, 4. April, 14 Uhr: VfB Stuttgart II - TSV Neuenstein


WFV-Pokal der Frauen: Das Viertelfinale

So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen II
FSV Waldebene Stuttgart Ost
FSV Waldebene Stuttgart OstWaldebene
0
5
Abpfiff

TSV Münchingen II – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5

So., 01.03.2026, 12:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
7
n.E.
6
Abpfiff

VfB Stuttgart II – TSV Tettnang 7:6 n.E.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SV Eutingen
SV EutingenSV Eutingen
SV Alberweiler
SV AlberweilerAlberweiler
7
3


SV Eutingen – SV Alberweiler 7:3
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marie Johner (14. Foulelfmeter), 1:1 Katharina Rapp (23.), 2:1 Maja Bozicevic (32.), 3:1 Lene Berner (35.), 3:2 Nina Seitz (37.), 4:2 Lene Berner (41.), 4:3 Melanie Geiselhart (45.), 5:3 Lisa Baderschneider (53.), 6:3 Vanessa Eisele (72.), 7:3 Amy Milz (76.)

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenberg
3
2

TSV Neuenstein – VfL Herrenberg 3:2
Tore: 0:1 Lucy Claar (49.), 1:1 (72.), 1:2 Annika Schmidt (83.), 2:2 (90.+4), 3:2 (90.+6)

---

Das war das Achtelfinale

VfB Stuttgart II – TV Jebenhausen 6:1
Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Melisa Vural (8.), 2:0 Emma Babic (10.), 2:1 Leonie Sofie Sartison (26.), 3:1 Jacqueline Hänßler (41. Eigentor), 4:1 Lavinia Haas (55.), 5:1 Lavinia Haas (80.), 6:1 Lavinia Haas (97.)

SpVgg Satteldorf – TSV Neuenstein 1:2
Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sophie Gronbach (85.), 1:1 Stefanie Schmidt (88.), 1:2 Lorena Bürkle (89.)

TSV Münchingen II – VfL Sindelfingen Ladies 2:0
Tore: 1:0 Mirja Pfeiffer (17.), 2:0 Stefanie Geiger (40.)

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Alberweiler 0:7
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Jennifer Röding (6.), 0:2 Sina Romer (10.), 0:3 Jennifer Röding (25.), 0:4 Nina Seitz (38.), 0:5 Nina Seitz (57.), 0:6 Melanie Geiselhart (60.), 0:7 Theresa Hauler (81.)

Spvgg Berneck-Zwerenberg – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5 n.V.
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ema Kerqota (95.), 0:2 Ema Kerqota (101.), 0:3 Annika Meßner (104.), 0:4 Sabrina Kalmbach (111. Eigentor), 0:5 Kathrin Keubler (117.)

TSV Neuenstein II – SV Eutingen 1:2
Tore: 1:0 Michelle Prell (72.), 1:1 Jolie Raible (89.), 1:2 Jolie Raible (90.)
Gelb-Rot: Gina Müller (70./TSV Neuenstein II/)

VfL Herrenberg – SSG Ulm 99 7:1
Tore: 1:0 Jennifer Marquart (13.), 2:0 Sina Rahm (15.), 3:0 Annika Schmidt (26.), 4:0 Sina Rahm (45.), 5:0 Franka Ziegler (57.), 5:1 Celine Schüssler (59.), 6:1 Franka Ziegler (70.), 7:1 Maja Delišimunović (85.)

TSV Frommern – TSV Tettnang 1:3
Tore: 1:0 Kira Franziska Mayer (4.), 1:1 Alicia Serafini (16.), 1:2 Laura Bader (74.), 1:3 Jana Erdle (86.)