WFV-Pokal der Frauen: Acht Teams wollen ins Halbfinale

Der württembergische Verbandspokal der Frauen geht in die nächste Runde. An diesem Sonntag stehen gleich drei der vier Partien aus dem Viertelfinale auf dem Programm, ehe kommende Woche die Runde komplettiert wird.
---
VfB Stuttgart II – TV Jebenhausen 6:1
Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Melisa Vural (8.), 2:0 Emma Babic (10.), 2:1 Leonie Sofie Sartison (26.), 3:1 Jacqueline Hänßler (41. Eigentor), 4:1 Lavinia Haas (55.), 5:1 Lavinia Haas (80.), 6:1 Lavinia Haas (97.)
SpVgg Satteldorf – TSV Neuenstein 1:2
Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sophie Gronbach (85.), 1:1 Stefanie Schmidt (88.), 1:2 Lorena Bürkle (89.)
TSV Münchingen II – VfL Sindelfingen Ladies 2:0
Tore: 1:0 Mirja Pfeiffer (17.), 2:0 Stefanie Geiger (40.)
FC Blau-Weiß Bellamont – SV Alberweiler 0:7
Schiedsrichter: Lukas Semrau (Kirchdorf a.d. Iller)
Tore: 0:1 Jennifer Röding (6.), 0:2 Sina Romer (10.), 0:3 Jennifer Röding (25.), 0:4 Nina Seitz (38.), 0:5 Nina Seitz (57.), 0:6 Melanie Geiselhart (60.), 0:7 Theresa Hauler (81.)
Spvgg Berneck-Zwerenberg – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:5 n.V.
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ema Kerqota (95.), 0:2 Ema Kerqota (101.), 0:3 Annika Meßner (104.), 0:4 Sabrina Kalmbach (111. Eigentor), 0:5 Kathrin Keubler (117.)
TSV Neuenstein II – SV Eutingen 1:2
Tore: 1:0 Michelle Prell (72.), 1:1 Jolie Raible (89.), 1:2 Jolie Raible (90.)
Gelb-Rot: Gina Müller (70./TSV Neuenstein II/)
VfL Herrenberg – SSG Ulm 99 7:1
Tore: 1:0 Jennifer Marquart (13.), 2:0 Sina Rahm (15.), 3:0 Annika Schmidt (26.), 4:0 Sina Rahm (45.), 5:0 Franka Ziegler (57.), 5:1 Celine Schüssler (59.), 6:1 Franka Ziegler (70.), 7:1 Maja Delišimunović (85.)
TSV Frommern – TSV Tettnang 1:3
Tore: 1:0 Kira Franziska Mayer (4.), 1:1 Alicia Serafini (16.), 1:2 Laura Bader (74.), 1:3 Jana Erdle (86.)