WFV-Pokal: Der Countdown für den Halbfinal-Showdown läuft

– Foto: Eibner, Ralf Just

Der WFV-Pokal sucht seinen zweiten Finalisten: Am heutigen Mittwoch empfängt der FC Holzhausen die Stuttgarter Kickers zu einem Halbfinale, das sportlich mehr verspricht als den bloßen Vergleich zweier Spielklassen. Hier der ambitionierte Verbandsligist, dort der Regionalligist mit großer Pokaltradition und der Aussicht auf ein Endspiel im eigenen Stadion. Nach dem 0:3 der TSG Backnang gegen die SG Sonnenhof Großaspach wartet nun die zweite Entscheidung. Auf der Waldau wäre für beide ein besonderer Tag möglich.

Der FC Holzhausen geht als Tabellenzweiter der Verbandsliga Württemberg in dieses Halbfinale. 56 Punkte aus 26 Spielen, 59:21 Tore und nur vier Niederlagen belegen die Stabilität einer Mannschaft, die längst nicht zufällig in der Runde der letzten vier steht. Im Viertelfinale setzte Holzhausen mit dem 4:1 gegen den Oberligisten FV Ravensburg ein deutliches Zeichen. Die Generalprobe allerdings misslang: Gegen Tabellenführer Young Boys Reutlingen verlor der FC Holzhausen am Freitagabend mit 2:3.

Die Stuttgarter Kickers reisen als Regionalligist nach Holzhausen, aber nicht mit dem Rückenwind eines gelungenen Wochenendes. Beim TSV Schott Mainz unterlagen sie am Samstag mit 1:3. In der Regionalliga Südwest stehen die Kickers nach 31 Spielen mit 45 Punkten auf Rang zehn, sportlich also im Tabellenmittelfeld. Der Pokal bietet nun eine eigene Bühne: Im Viertelfinale hatten die Kickers den SGV Freiberg mit 3:1 besiegt und damit einen direkten Ligarivalen ausgeschaltet.

Ein Klassenunterschied mit Fallhöhe

Auf dem Papier liegt die Favoritenrolle klar bei den Stuttgarter Kickers. Doch Pokalspiele leben von Momenten, in denen Tabellenstände nur noch begrenzt zählen. Holzhausen hat in diesem Wettbewerb bereits bewiesen, dass es Gegner aus höheren oder starken Spielklassen empfindlich treffen kann. Für die Kickers dagegen ist die Ausgangslage heikel: Ein Sieg würde die Pflicht erfüllen, ein Scheitern beim Verbandsligisten wäre eine schwere Enttäuschung. Gerade diese Fallhöhe macht das Halbfinale reizvoll.

Das Ziel heißt Waldau

Der Sieger dieses Duells trifft am 23. Mai im Stadion der Stuttgarter Kickers auf der Waldau auf die SG Sonnenhof Großaspach, die sich im ersten Halbfinale mit 3:0 nach Verlängerung bei der TSG Backnang durchgesetzt hat. Für die Kickers wäre ein Finale im eigenen Stadion eine besondere Konstellation, für Holzhausen die Chance auf einen außergewöhnlichen Saisonhöhepunkt. Am Mittwoch um 17.30 Uhr entscheidet sich, wer diesen letzten Schritt gehen darf.