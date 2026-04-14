WFV-Pokal: Der Countdown für das erste Halbfinale läuft

Es ist eines dieser Spiele, die in der Region schon Tage vorher Gesprächsthema sind. Backnang gegen Großaspach, nur wenige Kilometer voneinander entfernt, das ist nicht bloß ein Halbfinale im württembergischen Verbandspokal, sondern ein Nachbarschaftsduell mit eigener Schärfe. Man kennt sich, man beobachtet sich, man misst sich auch aneinander. Gerade weil die Wege kurz sind, ist die Fallhöhe groß. Wer heute Abend gewinnt, zieht nicht nur ins Finale ein, sondern sichert sich auch die Chance auf den DFB-Pokal. Das verleiht der Partie eine Wucht, die über den üblichen Pokalzauber hinausgeht. Für Zuschauer, Umfeld und Vereine ist dieser Abend deshalb weit mehr als ein Termin im Kalender.

Für die TSG Backnang kommt dieses Spiel in einer schwierigen Phase der Oberliga-Saison. Der Abstiegskampf bindet Kräfte, fordert Nerven und lässt im Alltag kaum Raum für Romantik. Und doch bietet gerade der Pokal die seltene Möglichkeit, den Sorgen des Ligabetriebs für einen Abend zu entkommen. Backnang hat sich diese Chance mit konzentrierten Auftritten erarbeitet und darf darauf setzen, dass der eigene Platz, die eigene Kulisse und die emotionale Wucht eines Flutlichtabends zusätzliche Reserven freisetzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Außenseiter gerade dann über sich hinauswächst, wenn die Umstände gegen ihn sprechen. Für Backnang ist dieses Halbfinale deshalb auch ein Spiel um Haltung.

Großaspach reist als Favorit – und wird das spüren

Die SG Sonnenhof Großaspach fährt mit der Rolle des Favoriten nach Backnang. Der Regionalligist steckt im Titelrennen und hat im bisherigen Pokalverlauf seine Klasse mehrfach unter Beweis gestellt. Alles spricht zunächst für die Mannschaft, die im Alltag auf höherem Niveau gefordert ist. Doch genau darin liegt auch die Gefahr. In einem Derby dieser Art zählt die Tabelle nur begrenzt. Zweikämpfe werden härter geführt, Räume enger, Fehler schwerer bestraft. Großaspach muss mit dieser Erwartungshaltung umgehen und zugleich der aufgeheizten Atmosphäre standhalten. Backnang dagegen kann aus der Emotion leben. So wird dieser Abend zu einem jener Pokalspiele, in denen Nähe plötzlich wichtiger sein kann als Klasse.