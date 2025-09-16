WFV-Pokal der B-Junioren: Die 1. Runde geht weiter

Die 1. Runde des WFV-Pokals der B-Junioren wird fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
1. Runde
Mi., 10.09.25 19:00 Uhr TSG Balingen II - SV Weingarten 0:1
Sa., 13.09.25 13:00 Uhr SV Zimmern - SG Bad Wurzach / SV Arnach 3:1
So., 14.09.25 10:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfL Herrenberg 2:4
So., 14.09.25 10:30 Uhr VfR Heilbronn II - FSV Hollenbach 1:5
Di., 16.09.25 18:00 Uhr TSG Söflingen - SSV Ulm 1846 Fußball II
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SGM JF Langenau - FV Ravensburg
Di., 16.09.25 19:00 Uhr SSV Reutlingen II - FC Esslingen
Di., 16.09.25 19:00 Uhr MTV Stuttgart - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr FC Union Heilbronn - SV Fellbach
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr FC Wangen - FV Ravensburg II
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr VfB Friedrichshafen - TSV Neu-Ulm
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr FV Olympia Laupheim - TSG Balingen
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr VfR Heilbronn - SV Stuttgarter Kickers II
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SGV Freiberg
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SG VfL Winterb. / Remshalden - SGV Murr
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SGV Freiberg II
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr FV Löchgau - SV Sillenbuch
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr FSV Waiblingen - VfB Stuttgart
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSG Tübingen - 1. Göppinger SV
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr VfL Sindelfingen - 1. FC Heidenheim
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr VfR Aalen II - VfL Pfullingen
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen II - VfL Kirchheim/Teck
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Young Boys Reutlingen - TuS Ergenzingen
Do., 18.09.25 18:30 Uhr SV Böblingen II - VfR Aalen
Mi., 24.09.25 18:30 Uhr FC Esslingen II - SV Böblingen
Mi., 24.09.25 19:00 Uhr VfL Nagold - 1. FC Normannia Gmünd