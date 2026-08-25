WFV-Pokal der B-Junioren: Das sind die Spiele der 1. und 2. Runde

1. Runde
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: TV Nellingen – VfL Kirchheim/Teck
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SV Sillenbuch – VfB Stuttgart II
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: VfL Pfullingen – FC Esslingen II
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: TSG Tübingen – SSV Reutlingen II
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: VfL Herrenberg – TuS Ergenzingen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SV Stuttgarter Kickers II – SV Böblingen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: Spvgg Freudenstadt – SV Böblingen II
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: FC Esslingen – SSV Reutlingen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: VfL Nagold – MTV Stuttgart
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: 1. Göppinger SV – Young Boys Reutlingen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: TSV Neu-Ulm – FV Ravensburg
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: TSG Söflingen – TSG Ehingen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: FV Olympia Laupheim – SSV Ulm 1846 Fußball II
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SV Zimmern – TSV Frommern
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: FV Ravensburg II – VfB Friedrichshafen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: TSG Balingen II – TSV Berg
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SG Bad Wurzach/SV Arnach – SV Weingarten
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen II – SGV Heilbronn-Freiberg II
2. Runde
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach II – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SG Bühlerzell/Bühlertann – FSV Hollenbach
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd II – 1. FC Heidenheim II
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SV Fellbach – SGV Heilbronn-Freiberg
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SG VfL Winterbach/Remshalden – VfR Aalen
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SKV Rutesheim – FV Löchgau
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SV Allmersbach – VfR Heilbronn
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: VfR Aalen II – 1. FC Normannia Gmünd
Mittwoch, 23.09.2026, 18:30 Uhr: SG FC Union Heilbronn/Türkspor Neckarsulm – SG Sonnenhof Großaspach
Mittwoch, 21.10.2026, 18:30 Uhr: TSG Balingen –
Mittwoch, 21.10.2026, 18:30 Uhr: – FC Wangen
Mittwoch, 21.10.2026, 18:30 Uhr: – SSV Ulm 1846 Fußball
Mittwoch, 21.10.2026, 18:30 Uhr: – VfB Stuttgart
Mittwoch, 21.10.2026, 18:30 Uhr: – SV Stuttgarter Kickers
Mittwoch, 21.10.2026, 18:30 Uhr: – 1. FC Heidenheim