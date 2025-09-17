WFV-Pokal der A-Junioren: Klare Siege und knappe Entscheidungen

Die 1. Runde des WFV-Pokals der A-Junioren wurde am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
1. Runde
Sa., 13.09.25 11:30 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Nusplingen 1:2
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SGM JF Langenau - FV Ravensburg 4:5
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:3
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Seedorf - FV Olympia Laupheim 1:2
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Holzschwanger SV 1:3
So., 14.09.25 12:30 Uhr FV Löchgau - VfR Heilbronn 1:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSV Berg - SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg 2:1 n.V.
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSG Balingen II - SSV Ehingen-Süd 5:2
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SG M´gröningen / U´riexingen - SV Fellbach 4:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SKV Rutesheim - SG Sonnenhof Großaspach 0:1
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSG Öhringen - Sportvg Feuerbach 1:0
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SGV Freiberg 2:5
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TuS Ergenzingen - 1. FC Heidenheim 1:2
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SG Bettringen - TSG Tübingen 1:5
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SV Böblingen - VfL Pfullingen 4:2
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSV Jesingen - 1. FC Normannia Gmünd 3:6
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SpVgg Holzgerlingen - FC Esslingen 0:7
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr 1. Göppinger SV - VfR Aalen 0:4
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FV Löchgau II - SV Allmersbach 3:2
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Zimmern - FV 08 Rottweil 1:3
Mi., 17.09.25 19:15 Uhr VfL Nagold - VfL Kirchheim/Teck 2:7
Qualifikation
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - 1. FC Donzdorf 1:4
1. Runde
Mi., 17.09.25 19:45 Uhr SV Fellbach II - SG Weinstadt 6:4
Do., 18.09.25 19:00 Uhr VfL Herrenberg - SSV Reutlingen II
Mo., 22.09.25 18:30 Uhr SGV Freiberg II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Di., 23.09.25 19:00 Uhr FC Wangen - SV Ochsenhausen
Di., 23.09.25 19:30 Uhr MTV Stuttgart - SV Schluchtern
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FSV Hollenbach - SV Vaihingen
Mi., 15.10.25 18:30 Uhr 1. FC Donzdorf - SSV Reutlingen