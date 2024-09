WFV-Pokal der A-Junioren: Ein Elfmeterkrimi und ein 17:0

Die Qualirunde im WFV-Pokal der A-Junioren beginnt. Freilose haben der VfB Stuttgart, die TSG Balingen II, der VfB Friedrichshafen und der SSV Ulm. Diese vier Mannschaften greifen erst in der 2. Runde ein, die am Mittwoch, 9. Oktober, geplant ist. Hier sind die Spiele der Qualirunde in der Übersicht.