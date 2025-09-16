WFV-Pokal der A-Junioren: Die 1. Runde wird fortgesetzt

Die 1. Runde des WFV-Pokals der A-Junioren wird am morgigen Mittwoch fortgesetzt. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
1. Runde
Sa., 13.09.25 11:30 Uhr TSV Neu-Ulm - TSV Nusplingen 1:2
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:3
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SGM JF Langenau - FV Ravensburg 4:5
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SV Seedorf - FV Olympia Laupheim 1:2
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Holzschwanger SV 1:3
So., 14.09.25 12:30 Uhr FV Löchgau - VfR Heilbronn 1:3
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSV Berg - SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg
Qualifikation
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - 1. FC Donzdorf
1. Runde
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSG Balingen II - SSV Ehingen-Süd
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SV Fellbach II - SG Weinstadt
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SG M´gröningen / U´riexingen - SV Fellbach
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SKV Rutesheim - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSG Öhringen - Sportvg Feuerbach
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SGV Freiberg II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SGV Freiberg
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TSV Jesingen - 1. FC Normannia Gmünd
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SpVgg Holzgerlingen - FC Esslingen
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr 1. Göppinger SV - VfR Aalen
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SV Böblingen - VfL Pfullingen
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr SG Bettringen - TSG Tübingen
Mi., 17.09.25 18:30 Uhr TuS Ergenzingen - 1. FC Heidenheim
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FV Löchgau II - SV Allmersbach
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Zimmern - FV 08 Rottweil
Mi., 17.09.25 19:15 Uhr VfL Nagold - VfL Kirchheim/Teck
Do., 18.09.25 19:00 Uhr VfL Herrenberg - SSV Reutlingen II
Di., 23.09.25 19:00 Uhr FC Wangen - SV Ochsenhausen
Di., 23.09.25 19:30 Uhr MTV Stuttgart - SV Schluchtern
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr FSV Hollenbach - SV Vaihingen
Mi., 15.10.25 18:30 Uhr noch offen - SSV Reutlingen