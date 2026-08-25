WFV-Pokal der A-Junioren: Das sind die Spiele der 1. Runde

Die Spiele der 1. Runde des WFV-Pokals der A-Junioren stehen fest. Hier gibt es den Überblick auf die Paarungen:
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: TSV Bernhausen – SSV Reutlingen II
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SC Vöhringen – SGM JF Langenau
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: TSV Harthausen/Scher – TSG Balingen II
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: VfB Friedrichshafen – FC Wangen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: FV Olympia Laupheim – TSV Berg
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SV Zimmern – FV 08 Rottweil
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: TSV Neu-Ulm – SG FC Wacker Biberach/Mettenberg/Rissegg
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SG Mietingen/Baustetten – SG Holzschwang/Pfaffenhofen/SV Aufheim
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: VfL Kirchheim/Teck – SSV Reutlingen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: TSV Jesingen – VfB Stuttgart
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: Young Boys Reutlingen – SV Vaihingen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: FC Esslingen – SV Stuttgarter Kickers
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SpVgg Holzgerlingen – VfL Pfullingen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SV Ebersbach/Fils – 1. FC Donzdorf
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: TSG Öhringen – FSV Hollenbach
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SV Böblingen – TuS Ergenzingen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: VfL Herrenberg – VfL Sindelfingen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: TSG Tübingen – VfL Nagold
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SG Bettringen – VfR Aalen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SGV Heilbronn-Freiberg II – VfR Heilbronn
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: TSV Essingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SKV Rutesheim – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SV Schluchtern – SGV Heilbronn-Freiberg
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SpVgg Satteldorf – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SV Fellbach II – SG Sonnenhof Großaspach
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: FV Löchgau II – SV Germania Bietigheim
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: SV Allmersbach – FV Löchgau
Mittwoch, 30.09.2026, 18:30 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd – SV Fellbach