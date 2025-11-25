WFV-Pokal der A-Junioren: Das Achtelfinale steht morgen an

Im WFV-Pokal der A-Junioren steht am morgigen Mittwoch das Achtelfinale auf dem Programm. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

Achtelfinale

Mi., 26.11.25 18:00 Uhr SSV Reutlingen II - VfB Stuttgart

Mi., 26.11.25 18:00 Uhr TSG Öhringen - 1. FC Heidenheim

Mi., 26.11.25 18:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball

Mi., 26.11.25 19:00 Uhr TSG Tübingen - FV Ravensburg

Mi., 26.11.25 19:00 Uhr Holzschwanger SV - SG Sonnenhof Großaspach

Mi., 26.11.25 19:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - SGV Freiberg

Mi., 26.11.25 19:00 Uhr TSV Berg - SV Böblingen

Mi., 26.11.25 19:30 Uhr VfR Heilbronn - TSG Balingen

2. Runde

Mi., 08.10.25 19:00 Uhr TSG Balingen II - TSG Balingen 5:6

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr FV Löchgau II - SV Stuttgarter Kickers 0:2

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr TSV Berg - FC Wangen 5:2



1. Runde

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr 1. FC Donzdorf - SSV Reutlingen 0:6



2. Runde

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FV Ravensburg 2:4

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr TSV Nusplingen - Holzschwanger SV 0:5

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr FV 08 Rottweil - SSV Ulm 1846 Fußball 0:5

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr SG M´gröningen / U´riexingen - SGV Freiberg 2:5

Mi., 15.10.25 19:00 Uhr FC Esslingen - 1. FC Normannia Gmünd 0:1

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr FSV Hollenbach - VfR Heilbronn 8:9 n.E.

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr MTV Stuttgart - TSG Öhringen 0:2

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr SV Fellbach II - SG Sonnenhof Großaspach 1:4



1. Runde

Do., 16.10.25 19:00 Uhr SGV Freiberg II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:4



2. Runde

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SSV Reutlingen II - VfR Aalen 5:1

Di., 28.10.25 19:15 Uhr SV Ebersbach/Fils - SV Böblingen 1:2

Mi., 29.10.25 19:00 Uhr VfL Kirchheim/Teck - TSG Tübingen 5:6 n.E.

Di., 11.11.25 19:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Stuttgart 0:1

Mi., 12.11.25 18:30 Uhr SSV Reutlingen - 1. FC Heidenheim 1:3