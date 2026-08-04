WFV-Pokal: Das sind die Top-Torjäger nach der 2. Runde

Die ersten beiden Runden im württembergischen Verbandspokal sind absolivert. Der Blick geht daher auf die Spieler mit den meisten Toren.
Alle Spiele mit 2 oder mehr Toren
4 Tore - Nicola Zahner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
4 Tore - Hannes Pöschl (TSV Berg)
4 Tore - Yannick Glessing (Stuttgarter Kickers)
4 Tore - Minos Gouras (SGV Heilbronn-Freiberg)
4 Tore - Chris Wolfer (VfL Nagold)
4 Tore - Jann Baust (Öhringen)
3 Tore - Maximilian Zaiser (Stuttgarter Kickers)
3 Tore - René Hirschka (FC Rottenburg)
3 Tore - Lukas Lindner (Ilshofen)
3 Tore - Elias Lachenmann (VfL Pfullin.)
3 Tore - Luca Sigloch (Bettringen)
3 Tore - Stefan Mutapcic (SG Empfingen)
2 Tore - David Braig (TSV Essingen)
2 Tore - Alexander Aschauer (Sportfreunde Schwäbisch Hall)
2 Tore - Jonas Brüderlin (Wangen)
2 Tore - Fabian Eisele (SG Sonnenhof Großaspach)
2 Tore - Günter Schmidt (VfR Heilbronn)
2 Tore - Selcuk Vural (SSV Schw.-Ha)
2 Tore - Dario Ehe (Ummendorf)
2 Tore - Marius Köhl (SGV Heilbronn-Freiberg)
2 Tore - David Stojak (Stuttgarter Kickers)
2 Tore - Tim Eckstein (SV Waldhsn.)
2 Tore - Narciso Filho (SSV Ehingen-Süd)
2 Tore - Robin Steinborn (Ebersbach/F.)
2 Tore - Walter Vegelin (FC Holzhausen)
2 Tore - Johann Ndjongang (Türkspor NU)
2 Tore - Laurenziu Biemel (FC Esslingen)
2 Tore - Mirhan Inan (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
2 Tore - Marvin Krüger (VfL Pfullin.)
2 Tore - Luca Alfonzo (FC Rottenburg)
2 Tore - Philipp Buschow (SSG Ulm 99)
2 Tore - Pirmin Fink (FV Weiler)
2 Tore - Noah Käpplinger (SSV Schw.-Ha)
2 Tore - Timo Gaupp (Reinstetten)
2 Tore - Maurice Dreher (TSV Ehningen)
2 Tore - Fabian Ehrmann (Dorfmerking.)
2 Tore - Linus Nadalutti (SSG Ulm 99)
2 Tore - Artan Ademi (Sindelfingen)
2 Tore - Anes Kljajic (Dotternhaus.)
2 Tore - Mustafa Sungur (SV Waldhsn.)
2 Tore - Christopher Renz (TSV Neu-Ulm)
2 Tore - Joshua Klöpfer (FSV Hollenbach)
2 Tore - Anton Lendl (Maichingen)
2 Tore - Buba Camara (04Tuttlingen)
2 Tore - Marcel Held (Rutesheim)
2 Tore - Finn Mainka (Ebersbach/F.)
2 Tore - Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (TSV Schmiden)
2 Tore - Benjamin Rabic (TSV Berg)
2 Tore - Artur-Phillip Glikman (Ebersbach/F.)