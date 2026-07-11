WFV-Pokal: Das sind die Spiele der Oberligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die neue Saison im WFV-Pokal steht in den Startlöchern. FuPa wirft daher den Blick auf die bereits feststehenden und möglichen Partien der württembergischen Oberligisten. Die Teams aus dem Oberhaus im Südwesten haben in der 1. Runde allesamt ein Freilos erhalten.

Der Absteiger aus der Regionalliga Südwest ist in der 2. Runde auswärts gefordert und zwar beim Sieger des Erstrundenduells zwischen der SGM Äpfingen/Baltringen und dem TSV Riedlingen.

Der SSV Reutlingen darf in der 2. Runde des Verbandspokals zum Sieger des Spiels BSV 07 Schwenningen gegen VfR Sulz.

1. FC Normannia Gmünd

Das Ostalb-Team reist in der 2. Runde zum Gewinner des Spiels zwischen dem TSV Bad Boll und dem GSV Maichingen.

_________________

FV Ravensburg

In der 2. Runde wartet auf den Oberligisten vom Bodensee eine Auswärtsaufgabe beim Sieger des Spiels TSV Heimenkirch - SC Türkgücü Ulm.

_________________

TSV Essingen

Auf das Oberliga-Spitzenteam wartet in der nächsten Runde garantiert ein Landesligist: Der Sieger des Duells TSV Köngen - TSV Weilimdorf erwartet den TSV Essingen.

_________________

TSG Backnang

Ein Wiedersehen ist garantiert: Die Backnanger treffen in der 2. Runde im WFV-Pokal auf den Gewinner des Vergleichs zwischen der SG Weinstadt und dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

_________________

Türkspor Neckarsulm

Auf Türkspor Neckarsulm wartet in der 2. Runde des Verbandspokals der Gewinner des Duells zwischen dem FSV Waiblingen und SV Germania Bietigheim.

_________________

FC Holzhausen

Nach dem Aufstieg über die Relegation tritt der FC Holzhausen ebenfalls in der Oberliga Baden-Württemberg an. Im WFV-Pokal wartet in der 2. Runde der Gewinner des Spiels zwischen dem SV Dotternhausen und dem SV Nehren.

_________________

Young Boys Reutlingen

Der Oberliga-Neuling trifft in der 2. Runde auf den Sieger des Duells Spfr. Gechingen - SG Empfingen.