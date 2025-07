WFV-Pokal: Das sind die Partien in der 1. Runde

Das ist die 1. Runde im WFV-Pokal

Do., 24.07.25 18:30 Uhr TSV Essingen - TSV Oberensingen

Do., 24.07.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen II - SSV Reutlingen

Fr., 25.07.25 19:00 Uhr Spvgg Freudenstadt - Young Boys Reutlingen

Fr., 25.07.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SG Weinstadt - VfR Heilbronn

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Ilshofen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr MTV Stuttgart - TSGV Waldstetten

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FV Sontheim/Brenz - SV Waldhausen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Bad Boll - TSVgg Plattenhardt

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen - 1. FC Normannia Gmünd

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FSV Waiblingen - TSG Backnang

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SGM Lautern-Essingen - TSV Weilimdorf

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FC Esslingen - VfR Aalen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSG Tübingen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TASV Hessigheim - FV Löchgau

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SC 04 Tuttlingen - FC Rottenburg

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Winzeln - SV Nehren

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr VfL Nagold - TSV Harthausen/Scher

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Möttlingen - SV Croatia Reutlingen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SSC Tübingen - TSG Balingen II

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - SG Empfingen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Köngen - 1. Göppinger SV

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Riedlingen - FV Ravensburg

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SC Staig - Türkspor Neu-Ulm

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Reinstetten - VfB Friedrichshafen

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FV Olympia Laupheim - FC Srbija Ulm

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr FC Wangen - TSV Berg

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SSG Ulm 99 - FV Biberach/Riß

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SF Hundersingen - TSV 1889 Buch

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr Sport-Union Neckarsulm - SSV Schwäbisch Hall

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SpVgg Satteldorf

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSG Öhringen - Türkspor Neckarsulm

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr TSV Crailsheim - SV Fellbach

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Kaisersbach - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Sa., 26.07.25 15:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TV Oeffingen

Sa., 26.07.25 17:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - GSV Maichingen

Sa., 26.07.25 18:00 Uhr TV Echterdingen - TSV Bernhausen

So., 27.07.25 13:00 Uhr SV Böblingen - SC Geislingen

So., 27.07.25 16:00 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Neu-Ulm

So., 27.07.25 18:00 Uhr SV Seedorf - TuS Ergenzingen