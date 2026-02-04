WFV-Pokal: Das ist der Termin für die Auslosung

In Kooperation mit Pokalpartner DB Regio Baden-Württemberg setzen wir die Tradition außergewöhnlicher Auslosungsorte fort. Die Anreise der Vereins- und Medienvertreter erfolgt dabei stilecht per Rangierfahrt ab Stuttgart Hauptbahnhof. Die Bekanntgabe der Viertelfinal-Spielpaarungen folgt unmittelbar im Anschluss an die Ziehung. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Auslosung bereits am frühen Nachmittag live über die Instagram-Story des wfv verfolgen. Die Auslosung im DB Werk Stuttgart Stadtpark beginnt um 14.00 Uhr und wird begleitet von wfv-Präsident Matthias Schöck, Verbands-Spielleiter Matthias Harzer sowie Markus Kaupper, Vorsitzender der Regionalleitung und Leiter Marketing von DB Regio Baden-Württemberg.

Acht Teams, ein Ziel: das Finale auf der Waldau Im Viertelfinale stehen Vereine aus vier Spielklassen: Der SSV Ulm 1846 Fußball (3. Liga); der Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach, der SGV Freiberg Fußball & der SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga). Dazu kommen die Oberliga-Vertreter TSG Backnang und FV Ravensburg (Oberliga) sowie der TSV Berg und der FC Holzhausen aus der Verbandsliga. Regelspieltermin für das Viertelfinale ist Mittwoch, 1. April, die Halbfinalspiele sind für Mittwoch, 29. April 2026 angesetzt. Die endgültigen Spieltermine werden in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen festgelegt.