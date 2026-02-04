WFV-Pokal: Das ist der Termin für die Auslosung

Die heiße Phase im DB Regio-wfv-Pokal 2025/26 beginnt – und die Viertelfinal-Auslosung findet erneut an einem ganz besonderen Ort statt. Wo sonst Züge gewartet und gereinigt werden, drehen sich am Freitag, 13. Februar 2026, die Kugeln im Lostopf: Im DB Werk Stuttgart Stadtpark.
In Kooperation mit Pokalpartner DB Regio Baden-Württemberg setzen wir die Tradition außergewöhnlicher Auslosungsorte fort. Die Anreise der Vereins- und Medienvertreter erfolgt dabei stilecht per Rangierfahrt ab Stuttgart Hauptbahnhof. Die Bekanntgabe der Viertelfinal-Spielpaarungen folgt unmittelbar im Anschluss an die Ziehung. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Auslosung bereits am frühen Nachmittag live über die Instagram-Story des wfv verfolgen.
Die Auslosung im DB Werk Stuttgart Stadtpark beginnt um 14.00 Uhr und wird begleitet von wfv-Präsident Matthias Schöck, Verbands-Spielleiter Matthias Harzer sowie Markus Kaupper, Vorsitzender der Regionalleitung und Leiter Marketing von DB Regio Baden-Württemberg.
Im Viertelfinale stehen Vereine aus vier Spielklassen: Der SSV Ulm 1846 Fußball (3. Liga); der Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach, der SGV Freiberg Fußball & der SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga). Dazu kommen die Oberliga-Vertreter TSG Backnang und FV Ravensburg (Oberliga) sowie der TSV Berg und der FC Holzhausen aus der Verbandsliga.
Regelspieltermin für das Viertelfinale ist Mittwoch, 1. April, die Halbfinalspiele sind für Mittwoch, 29. April 2026 angesetzt. Die endgültigen Spieltermine werden in Abstimmung mit den beteiligten Vereinen festgelegt.
Das Finale steigt am 23. Mai 2026 im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure im GAZi-Stadion auf der Waldau.
Nicht nur sportlich, auch finanziell ist der Wettbewerb attraktiv: Für die Teilnahme am Viertelfinale erhalten die Vereine bereits rund 2.500 Euro. Als Halbfinalist winkt eine Prämie in Höhe von rund 5.000 Euro, der unterlegene Finalist darf sich mit rund 20.000 Euro trösten.
Der DB Regio-wfv-Pokalsieger qualifiziert sich für die 1. Runde des DFB-Pokals 2026/27 – eine einmalige Erfahrung, die in den vergangenen Jahren mit Vermarktungserlösen von über 200.000 Euro vergoldet wurde.