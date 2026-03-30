WFV-Pokal: Countdown für das zweite Viertelfinale läuft

Ein Ticket für das Halbfinale im württembergischen Verbandspokal ist bereits an Regionalligist Stuttgarter Kickers vergeben. In dieser Woche stehen die übrigen drei Partien aus dem Viertelfinale auf dem Programm - bereits am morgigen Dienstag stehen sich Verbandsligist TSV Berg und Oberligist TSG Backnang gegenüber.
SV Stuttgarter Kickers – SGV Freiberg 3:1
Schiedsrichter: Felix Prigan (Deizisau) - Zuschauer: 3780
Tore: 0:1 Gal Grobelnik (17. Foulelfmeter), 1:1 Melkamu Frauendorf (32.), 2:1 Per Lockl (66.), 3:1 David Tomic (90.+3)
Di., 31.03.26 19:00 Uhr TSV Berg - TSG Backnang
Mi., 01.04.26 17:00 Uhr FC Holzhausen - FV Ravensburg
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SSV Ulm 1846 Fußball
TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)
Besondere Vorkommnisse: Nils Staiger (1. FC Normannia Gmünd) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)
Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg/Notbremse)
FC Holzhausen – TSG Balingen 3:2 n.E.
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Erind Zogu (10.), 1:1 Amney Moutassime (62.), 2:1 Tim Steinhilber (121. i.E.), 3:1 Oliver Grathwol (121. i.E.), 3:2 Amney Moutassime (121. i.E.)
Rot: Sascha Eisele (25./TSG Balingen/)
TSV Weilimdorf – SV Stuttgarter Kickers 1:2
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 921
Tore: 0:1 Per Lockl (34.), 0:2 Melkamu Frauendorf (63.), 1:2 Bastian Joas (85.)
SSV Ulm 1846 Fußball – VfL Pfullingen 7:1
Schiedsrichter: Philipp Schlegel - Zuschauer: 2034
Tore: 1:0 Paul-Philipp Besong (30.), 1:1 Philipp Kendel (42.), 2:1 André Becker (51.), 3:1 André Becker (58.), 4:1 Jonas David (71.), 5:1 Dominik Martinovic (80.), 6:1 André Becker (82.), 7:1 Felix Vater (85.)
VfB Bösingen – TSG Backnang 0:2
Schiedsrichter: Lauritz-Philipe Hafner - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Julien Birzer (71.), 0:2 Fabijan Domic (82.)
FV Rot-Weiß Weiler – SGV Freiberg 0:2
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marco Kehl-Gómez (42. Foulelfmeter), 0:2 Henrick Selitaj (45.+3)
TSV Bernhausen – SG Sonnenhof Großaspach 0:7
Schiedsrichter: Daniel Fuchs - Zuschauer: 507
Tore: 0:1 Michael Kleinschrodt (31.), 0:2 Fabian Eisele (50.), 0:3 Fabian Eisele (56.), 0:4 Loris Maier (59.), 0:5 Mike Huras (64.), 0:6 Fabian Eisele (85.), 0:7 Luca Damiano Molinari (87.)