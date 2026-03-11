WFV-Pokal beim Nachwuchs: Außenseiter ist klar unterlegen

In dieser Woche stand eine weitere Partie aus dem Viertelfinale im Verbandspokal der Junioren und Juniorinnen an. FuPa gibt den Überblick auf alle anstehenden Duelle.
Viertelfinale
Mi., 04.03.26 18:00 Uhr SGV Freiberg - TSG Balingen (U19) 6:3
Mi., 04.03.26 19:00 Uhr SV Böblingen - SG Sonnenhof Großaspach 2:1
Mi., 11.03.26 18:30 Uhr FV Ravensburg - 1. FC Heidenheim 1:6
Mi., 18.03.26 18:00 Uhr VfB Stuttgart - SSV Ulm 1846 Fußball
Halbfinale
Mi., 25.03.26 18:30 Uhr Sieger Ravensburg/Heidenheim - Sieger Stuttgart/Ulm
Mi., 25.03.26 18:30 Uhr SV Böblingen - SGV Freiberg
Viertelfinale
Mi., 04.03.26 18:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SSV Reutlingen 8:7 n.E.
Mi., 04.03.26 18:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfB Stuttgart 0:3 §
Mi., 18.03.26 18:00 Uhr SV Zimmern - 1. FC Heidenheim
Di., 24.03.26 19:30 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers
Viertelfinale
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach II - FV Ravensburg 1:5
Mi., 04.03.26 18:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SV Stuttgarter Kickers 2:3
Mi., 04.03.26 18:30 Uhr VfR Aalen - FC Esslingen 2:0
Mi., 18.03.26 18:30 Uhr VfB Friedrichshafen - VfB Stuttgart
Halbfinale
Mi., 25.03.26 18:30 Uhr VfR Aalen - Sieger Friedrichshafen/Stuttgart
Mi., 25.03.26 18:30 Uhr FV Ravensburg - SV Stuttgarter Kickers
Viertelfinale
Mi., 04.03.26 18:30 Uhr TSV Bernhausen - SG Altheim 2:3 n.V.
Mi., 04.03.26 18:30 Uhr Spvgg Aldingen - SV Eutingen 0:9
Mi., 18.03.26 18:30 Uhr VfB Stuttgart - TSV Münchingen
Mi., 18.03.26 19:15 Uhr SG U`münkheim / Satteldorf - SV Jungingen
