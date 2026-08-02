WFV-Pokal am Sonntag: Oberligist FV Ravensburg weiter

Am heutigen Sonntag wurde die 2. Runde abgeschlossen. Dabei setzte sich Oberligist FV Ravensburg souverän durch.
2. Runde - Sonntag
SC Türkgücü Ulm – FV Ravensburg 0:3
Tore: 0:1 Nesreddin Kenniche (17.), 0:2 Daniele Gabriele (38.), 0:3 Simon Schwarz (87.)
Besondere Vorkommnisse: Daniele Gabriele (FV Ravensburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Loic Brown (29.).
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2. Runde - Die bisherigen Spiele
Stuttgarter Kickers – SV Degerschlacht 14:0
Schiedsrichter: Manuel Krieger - Zuschauer: 890
Tore: 1:0 Melkamu Frauendorf (3.), 2:0 David Stojak (15.), 3:0 Yannick Glessing (20.), 4:0 David Stojak (42.), 5:0 Vincent Schwab (47.), 6:0 Dejan Bozic (49.), 7:0 Sebastian Müller (55.), 8:0 Yannick Glessing (64.), 9:0 Maximilian Zaiser (67.), 10:0 Maximilian Zaiser (73.), 11:0 Yannick Glessing (78.), 12:0 Leandro Mendes (80.), 13:0 Maximilian Zaiser (89.), 14:0 Yannick Glessing (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (70.).
VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 789
Tore: 0:1 Lucas Röser (59.), 0:2 Steffen Meuer (88.)
TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Luke Walz - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lukas Lindner (73.), 1:1 Rexhep Ahmeti (81.), 2:2 Lukas Lindner (121. i.E.), 3:3 Jonas Lausenmeyer (121. i.E.), 4:4 Moritz Lindner (121. i.E.), 5:5 Cedrik Krämer (121. i.E.), 1:2 Nils Wozny (121. i.E.), 2:3 Emre Korkmaz (121. i.E.), 3:4 Luciano Gruosso (121. i.E.), 4:5 Steven Neupert (121. i.E.), 5:6 Jon Ahmeti (121. i.E.)
Rot: Mark Varga (91./TSV Ilshofen/)
SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Marcello Lorenzo Mignemi (17.), 1:1 Philipp Kolb (22.), 2:1 Florin Carstensen (58.), 3:1 Luca Ruedi (74.)
SSV Ehingen-Süd – FC Blaubeuren 5:1 n.V.
Schiedsrichter: Felix Dürr
Tore: 1:0 Elias Kamper (92.), 2:0 Simon Dilger (98. Handelfmeter), 2:1 Henry Tedum Paago (103.), 3:1 Narciso Filho (105.+1 Foulelfmeter), 4:1 Narciso Filho (112.), 5:1 Jona Sachpazidis (114.)
VfL Pfullingen – TSV Ehningen 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Oskar Diebold - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Simon Danquah (12.), 1:1 Max Bieller (90.), 2:1 Nico Rall (94.)
Rot: Marino Cerkez (33./TSV Ehningen/)
BSV 07 Schwenningen – SSV Reutlingen 1:4
Schiedsrichter: Frank Kössig - Zuschauer: 700
Tore: 0:1 Marcel Sökler (46.), 0:2 Tim Schwaiger (56.), 0:3 Wycliff Yeboah (57.), 0:4 Samuel Melissopoulos (78.), 1:4 Ledion Shabanaj (87.)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen – TSG Backnang 1:4
Schiedsrichter: Marc-Kevin Seidl (Waiblingen (Rems)) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Robert Schneider (1.), 0:2 Cayan Demirköprü (11.), 1:2 Mirhan Inan (30.), 1:3 Fabijan Domic (71.), 1:4 Flavio Santoro (90.+1 Foulelfmeter)
TSG Balingen II – TSV Berg 1:2
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 101
Tore: 1:0 Noel Feher (57.), 1:1 Benjamin Rabic (62.), 1:2 Benjamin Rabic (75.)
FSV Hollenbach – SKV Rutesheim 3:1
Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jonas Limbach (65.), 1:1 Marcel Held (67.), 2:1 Niklas Dörr (78.), 3:1 Joshua Klöpfer (87.)
FC Wangen – Türkspor Neu-Ulm 0:1
Schiedsrichter: Tobias Burger - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Johann Ndjongang (55.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – Sportfreunde Dorfmerkingen 3:1
Schiedsrichter: Felix Ofner (Erbach) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Nicola Zahner (40.), 1:1 Ismael Kone (67.), 2:1 Nicola Zahner (82.), 3:1 Nicola Zahner (90.+4)
Rot: Yamoussa Camara (34./Sportfreunde Dorfmerkingen/Foulspiel)
Rot: Nico Rodewald (51./Sportfreunde Dorfmerkingen/Umstoßen)
TSV Weilimdorf II – SV Waldhausen 0:4
Schiedsrichter: Sven Arnold - Zuschauer: 31
Tore: 0:1 Mustafa Sungur (41.), 0:2 Mustafa Sungur (64.), 0:3 Tim Eckstein (66.), 0:4 Philipp Schiele (88.)
SG Schorndorf – VfR Aalen 1:5
Schiedsrichter: Paul Poddig (Öhringen) - Zuschauer: 700
Tore: 0:1 Sasa Maksimovic (15.), 1:1 Matthias Morys (19. Foulelfmeter), 1:2 David Grözinger (38.), 1:3 Michael Kleinschrodt (41.), 1:4 Yunus Emre Kahriman (50.), 1:5 Loris Groß (89.)
SG Empfingen – Young Boys Reutlingen 4:2 n.V.
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Ante Galic (12.), 1:1 Stefan Mutapcic (21.), 2:1 Stefan Mutapcic (29.), 2:2 Ivan Cabraja (50.), 3:2 Linus Hellstern (95.), 4:2 Sergen Erdem (120.)
Rot: Ivan Cabraja (69./Young Boys Reutlingen/)
VfL Nagold – TSV Oberensingen 4:0
Schiedsrichter: Mirko Borjanovic - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Chris Wolfer (18.), 2:0 Chris Wolfer (35.), 3:0 Elias Bürkle (51.), 4:0 Chris Wolfer (68.)
Rot: Mehmet Kaan (59./TSV Oberensingen/)
SGM Deißlingen/Lauffen – FC Rottenburg 0:8
Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ruben Nyanga (4.), 0:2 Leon Oeschger (20. Foulelfmeter), 0:3 Luca Alfonzo (26.), 0:4 Luca Alfonzo (42.), 0:5 René Hirschka (57.), 0:6 Daniel Genuardi (64.), 0:7 Luis Kalbacher (68.), 0:8 Daniel Metzger (82.)
TSG Tübingen – VfB Bösingen 0:2
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Torsten Müller (1.), 0:2 Jonathan Siegel (68.)
SV Nehren – FC Holzhausen 1:5
Schiedsrichter: John Köber (Dresden) - Zuschauer: 176
Tore: 0:1 Tim Steinhilber (8.), 0:2 Walter Vegelin (20. Foulelfmeter), 0:3 Jonas Kurz (22.), 1:3 Philipp Frank (33.), 1:4 Walter Vegelin (64.), 1:5 Lysander Skoda (86.)
SG Bettringen – FC Esslingen 4:1
Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau) - Zuschauer: 147
Tore: 1:0 Luca Sigloch (46.), 1:1 Laurenziu Biemel (50.), 2:1 Paul Stich (62.), 3:1 Sahin Ertan (81.), 4:1 Yannick Seitzer (90.)
SV Ebersbach/Fils – Sportfreunde Dorfmerkingen II 5:1
Schiedsrichter: Maximilian Hügel - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Robin Steinborn (14.), 1:1 Dominik Fischer (33.), 2:1 Nick Sihler (43.), 3:1 Artur-Phillip Glikman (73.), 4:1 Artur-Phillip Glikman (80.), 5:1 Robin Steinborn (90.)
GSV Maichingen – 1. FC Normannia Gmünd 0:1
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Nils Staiger (74.)
TSGV Waldstetten – SV Fellbach 1:0
Schiedsrichter: David Braxmaier - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jannik Kurfess (65.)
FSV Waiblingen – Türkspor Neckarsulm 0:3
Schiedsrichter: Stefan Flaig - Zuschauer: 101
Tore: 0:1 Esnaf Rejan Omerovic (45.+2), 0:2 Pascal Sohm (50.), 0:3 Arel Demir (90.+1)
TSV Schmiden – SSV Schwäbisch Hall 1:4
Schiedsrichter: Hannah Rapp (Ditzingen) - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Noah Käpplinger (5.), 0:2 Noah Käpplinger (19.), 1:2 Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (52.), 1:3 Selcuk Vural (70.), 1:4 Dogukan Kaplan (76. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Jakob Biedermann (74./TSV Schmiden/)
TSV Köngen – TSV Essingen 1:6
Schiedsrichter: Georgios Arampatzis - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 David Braig (2.), 0:2 Jannik Pfänder (16.), 0:3 Maximilian Herz (36. Eigentor), 0:4 David Braig (39.), 1:4 Pascal Schwickert (76.), 1:5 Erman Kilic (83.), 1:6 Yusuf Coban (90.)
SV Salamander Kornwestheim – SGV Heilbronn-Freiberg 0:8
Schiedsrichter: Christian Buschmann - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Paul Polauke (48.), 0:2 Justin Steinkötter (52.), 0:3 Marius Köhl (58.), 0:4 Minos Gouras (63.), 0:5 Minos Gouras (70.), 0:6 Minos Gouras (79.), 0:7 Marius Köhl (80.), 0:8 Minos Gouras (85.)
FV Löchgau – SG Sonnenhof Großaspach 0:9
Schiedsrichter: Loris Killinger - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Volkan Celiktas (13.), 0:2 Loris Maier (27.), 0:3 Marlon Faß (33.), 0:4 Arbnor Nuraj (45.+1), 0:5 Tim Rossmann (48.), 0:6 Fabian Eisele (62. Foulelfmeter), 0:7 Fabian Eisele (74.), 0:8 Niklas Pollex (76.), 0:9 Deli Hajdini (86.)
Rot: Mardoche Benjamin Calemba (47./FV Löchgau/Notbremse)
TSV Riedlingen – TSG Balingen 0:2
Schiedsrichter: Michael Hillebrand - Zuschauer: 283
Tore: 0:1 Maxim Schmalz (70.), 0:2 Simon Klostermann (86.)
TSG Öhringen – Sportfreunde Schwäbisch Hall 0:1
Schiedsrichter: Marius Maier (Stuttgart) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Alexander Aschauer (11.)
SSG Ulm 99 – FV Rot-Weiß Weiler 2:1
Schiedsrichter: Marco Komander (Biberach)
Tore: 1:0 Philipp Buschow (50.), 1:1 Pirmin Fink (61. Foulelfmeter), 2:1 Nico Guhlke (86. Foulelfmeter)
Rot: Sebastian Perner (17./FV Rot-Weiß Weiler/Hoher Fuß)