– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
WFV-Pokal am Sonntag: Ein Elfmeterkrimi und auch ein 7:0
Viel los war am heutigen Sonntag bei den letzten Spielen der 1. Runde.
von red · Heute, 19:14 Uhr · 0 Leser
Die 1. Runde des WFV-Pokals wurde am heutigen Sonntag abgeschlossen. Dabei gab es unter anderem ein Elfmeterschießen, aber auch einen 7:0-Kantersieg.
SV Gültlingen – VfL Nagold 0:5
Schiedsrichter: Lejs Djekic - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ruben Cinar (21.), 0:2 Chris Wolfer (65.), 0:3 Leon Louis Hayer (68.), 0:4 Nico Gaiser (69.), 0:5 Josua Notter (84.)
VfL Pfullingen – SV Croatia Reutlingen 7:0
Schiedsrichter: Stephan Nerlich - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Marvin Krüger (22.), 2:0 Elias Lachenmann (43.), 3:0 Tugay Ilbaz (49.), 4:0 Marvin Krüger (55.), 5:0 Elias Lachenmann (76.), 6:0 Elias Lachenmann (80.), 7:0 Bennett Werz (87.)
SGM Deißlingen/Lauffen – VfL Mühlheim 6:4 n.E.
Schiedsrichter: Lilly Temme - Zuschauer: 188
Tore: 0:1 Adrian Klein (29.), 1:1 Tom Ritzel (48.), 2:1 Robin Schumpp (104.), 2:2 Nino Rebholz (120.), 3:2 Robin Schumpp (121. i.E.), 4:2 Rodrigo Vieira Silva (121. i.E.), 5:3 Renato Vieira Silva (121. i.E.), 6:4 Tom Ritzel (121. i.E.), 4:3 Robin Schad (121. i.E.), 5:4 Nino Rebholz (121. i.E.)
Gelb-Rot: Jonas Kirchner (62./VfL Mühlheim/)
VfL Sindelfingen – Sportfreunde Dorfmerkingen 3:4
Schiedsrichter: Dominik Engelmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Agim Deskaj (11.), 1:1 Mike Marianek (17. Foulelfmeter), 1:2 Baris Acikgöz (21.), 1:3 Steffen Kienle (52.), 1:4 Nico Rodewald (55.), 2:4 Artan Ademi (66.), 3:4 Artan Ademi (68.)
Sportfreunde Dorfmerkingen II – FV Spfr Neuhausen 3:1
Schiedsrichter: Özgür Tan (Neu-Ulm) - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Christoph Schindele (14. Foulelfmeter), 2:0 Patrick Winkler (38.), 2:1 Peter Güth (38.), 3:1 Fabian Ehrmann (90.+4)
1. FC Eislingen – TSGV Waldstetten 0:2
Schiedsrichter: Luca Goedeckemeyer - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Tim Schraml (25.), 0:2 Nick Hafenrichter (78.)
TSG Tübingen – SV Zimmern 1:0
Schiedsrichter: Benjamin Buck (Gültstein)
Tor: 1:0 Anton Geppert (45.)