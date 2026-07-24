WFV-Pokal am Freitag: Ein Elfmeterkrimi und drei Verlängerungen

Am heutigen Freitag ging die 1. Runde im WFV-Pokal weiter.
SGM Unterzeil/Seibranz – TSV Berg 0:5
Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 269
Tore: 0:1 Hannes Pöschl (9.), 0:2 Hannes Pöschl (59.), 0:3 Daniel Schachtschneider (65.), 0:4 Hannes Pöschl (84.), 0:5 Hannes Pöschl (86.)
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SSV Ehingen-Süd – TSV Eschach 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Alexander Mack - Zuschauer: 222
Tore: 0:1 Marco Pohl (51. Eigentor), 1:1 Niklas Ströbele (67.), 2:1 Alexander Schrode (119.)
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Sportfreunde Gechingen – SG Empfingen 2:5
Schiedsrichter: Nico John (Pforzheim)
Tore: 1:0 (4. Eigentor), 1:1 (11. Eigentor), 2:1 Lenny Zipperle (25.), 2:2 Stefan Mutapcic (46.), 2:3 Pascal Schoch (54.), 2:4 Noah Scheurenbrand (77.), 2:5 Nico Gulde (90.+2)
Gelb-Rot: Metehan Maraslioglu (86./Sportfreunde Gechingen/)
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TSV Neu-Ulm – SV Reinstetten 3:4 n.V.
Schiedsrichter: Steve Henriß - Zuschauer: 89
Tore: 0:1 Jannik Keller (2.), 1:1 Christopher Renz (9.), 2:1 Christopher Renz (12.), 2:2 Christopher Henry (38.), 3:2 Adel Ajkunic (88.), 3:3 Timo Gaupp (90.+3), 3:4 Timo Gaupp (95.)
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SV Seedorf – VfB Bösingen 0:1
Schiedsrichter: Michael Steimle - Zuschauer: 543
Tor: 0:1 Razvan-Adrian Dobricean (77. Foulelfmeter)
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TSV Oberensingen – Calcio Leinfelden-Echterdingen 2:0 n.V.
Schiedsrichter: Felix Günter (Freiberg am Neckar ) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Luca Rakoczy (114.), 2:0 Patrick Werner (117.)
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SGM Oberdischingen/Ersingen – SSG Ulm 99 1:6
Schiedsrichter: Tobias Brugger (Illerrieden) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Philipp Strobel (25. Foulelfmeter), 0:2 Linus Nadalutti (26.), 0:3 Niklas Kraus (27.), 0:4 Linus Nadalutti (28.), 0:5 Philipp Buschow (49.), 0:6 Björn Haußer (58.), 1:6 André Demartin (61.)
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TSV Köngen – TSV Weilimdorf 2:1 n.V.
Schiedsrichter: Tobias Rollnik (Gerlingen)
Tore: 0:1 Riccardo Scarcelli (35.), 1:1 Yannik Kögler (47.), 2:1 (107.)
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VfR Heilbronn – FSV Hollenbach 3:5 n.E.
Schiedsrichter: John Köber
Tore: 0:1 Julian Erhardt (32.), 1:1 Günter Schmidt (64.), 2:1 Günter Schmidt (74.), 2:2 Joshua Klöpfer (90.+1), 3:2 Tom Marmein (121. i.E.), 3:3 Sebastian Schiek (121. i.E.), 3:4 Jonas Limbach (121. i.E.), 3:5 Arne Schülke (121. i.E.)
Gelb-Rot: Nick Schwarz (90./VfR Heilbronn)
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Sa., 25.07.26 11:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SC Geislingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSV Crailsheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - TSG Balingen II
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Blaubeuren - SV Mietingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - SC Türkgücü Ulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Wangen - SC 04 Tuttlingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Mengen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FC Esslingen - TSV Bernhausen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Ilshofen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Bad Boll - GSV Maichingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Waldhausen - ASV Botnang
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Oeffingen - FC Union Heilbronn
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Bettringen - SV Leonberg/Eltingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - Sport-Union Neckarsulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Fellbach - 1. Göppinger SV
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - SV Germania Bietigheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSV Ehningen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Dotternhausen - SV Nehren
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen - VfR Sulz
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Böblingen - FC Rottenburg
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Gaildorf - TSG Öhringen
Sa., 25.07.26 17:00 Uhr SG Äpfingen/Baltringen - TSV Riedlingen
So., 26.07.26 15:00 Uhr SV Gültlingen - VfL Nagold
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
So., 26.07.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV Spfr Neuhausen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Croatia Reutlingen
So., 26.07.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - VfL Mühlheim
So., 26.07.26 15:30 Uhr 1. FC Eislingen - TSGV Waldstetten
So., 26.07.26 17:00 Uhr TSG Tübingen - SV Zimmern
Mi., 29.07.26 18:30 Uhr Stuttgarter Kickers - SV Degerschlacht
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SG Schorndorf - VfR Aalen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Löchgau - SG Sonnenhof Großaspach