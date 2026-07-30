WFV-Pokal am Donnerstag: SV Reinstetten jubelt im Landesliga-Duell

Die 2. Runde des WFV-Pokals wurde am heutigen Donnerstag mit einem Spiel fortgesetzt. Dabei landete der SV Reinstetten im Duell zweier Teams aus der Landesliga, Staffel 4, gegen den FV Olympia Laupheim einen Heimsieg.
2. Runde - Spiel am Donnerstag
SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Marcello Lorenzo Mignemi (17.), 1:1 Philipp Kolb (22.), 2:1 Florin Carstensen (58.), 3:1 Luca Ruedi (74.)
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2. Runde - Spiele am Mittwoch
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VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 789
Tore: 0:1 Lucas Röser (59.), 0:2 Steffen Meuer (88.)
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TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Luke Walz - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lukas Lindner (73.), 1:1 Rexhep Ahmeti (81.), 2:2 Lukas Lindner (121. i.E.), 3:3 Jonas Lausenmeyer (121. i.E.), 4:4 Moritz Lindner (121. i.E.), 5:5 Cedrik Krämer (121. i.E.), 1:2 Nils Wozny (121. i.E.), 2:3 Emre Korkmaz (121. i.E.), 3:4 Luciano Gruosso (121. i.E.), 4:5 Steven Neupert (121. i.E.), 5:6 Jon Ahmeti (121. i.E.)
Rot: Mark Varga (91./TSV Ilshofen)
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