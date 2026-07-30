 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

WFV-Pokal am Donnerstag: SV Reinstetten jubelt im Landesliga-Duell

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karl Rudolf Michl

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Regionalliga Südwest
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4

Die 2. Runde des WFV-Pokals wurde am heutigen Donnerstag mit einem Spiel fortgesetzt. Dabei landete der SV Reinstetten im Duell zweier Teams aus der Landesliga, Staffel 4, gegen den FV Olympia Laupheim einen Heimsieg.

WFV-Pokal 2026/2027

2. Runde - Spiel am Donnerstag

Heute, 19:00 Uhr
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
3
1
Abpfiff

SV Reinstetten – FV Olympia Laupheim 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Marcello Lorenzo Mignemi (17.), 1:1 Philipp Kolb (22.), 2:1 Florin Carstensen (58.), 3:1 Luca Ruedi (74.)

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2. Runde - Spiele am Mittwoch

Gestern, 18:30 Uhr
Stuttgarter Kickers
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers
SV Degerschlacht
SV DegerschlachtDegerschla.
14
0

Stuttgarter Kickers – SV Degerschlacht 14:0
Schiedsrichter: Manuel Krieger - Zuschauer: 890
Tore: 1:0 Melkamu Frauendorf (3.), 2:0 David Stojak (15.), 3:0 Yannick Glessing (20.), 4:0 David Stojak (43.), 5:0 Vincent Schwab (47.), 6:0 Dejan Bozic (48.), 7:0 Sebastian Müller (55.), 8:0 Yannick Glessing (64.), 9:0 Maximilian Zaiser (67.), 10:0 Maximilian Zaiser (73.), 11:0 Yannick Glessing (78.), 12:0 Leandro Mendes (80.), 13:0 Maximilian Zaiser (89.), 14:0 Yannick Glessing (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Dejan Bozic (Stuttgarter Kickers) scheitert mit Foulelfmeter (70.).


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Gestern, 19:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm 1846 Fußball
0
2

VfB Friedrichshafen – SSV Ulm 1846 Fußball 0:2
Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach) - Zuschauer: 789
Tore: 0:1 Lucas Röser (59.), 0:2 Steffen Meuer (88.)

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Gestern, 19:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
5
n.E.
6
Abpfiff

TSV Ilshofen – FC Union Heilbronn 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Luke Walz - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lukas Lindner (73.), 1:1 Rexhep Ahmeti (81.), 2:2 Lukas Lindner (121. i.E.), 3:3 Jonas Lausenmeyer (121. i.E.), 4:4 Moritz Lindner (121. i.E.), 5:5 Cedrik Krämer (121. i.E.), 1:2 Nils Wozny (121. i.E.), 2:3 Emre Korkmaz (121. i.E.), 3:4 Luciano Gruosso (121. i.E.), 4:5 Steven Neupert (121. i.E.), 5:6 Jon Ahmeti (121. i.E.)
Rot: Mark Varga (91./TSV Ilshofen)

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