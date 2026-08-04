WFV-Pokal am Dienstag: Elf-Tore-Show beim Landesligisten

Am heutigen Dienstag ist die 3. Runde im WFV-Pokal gestartet. Dabei stetzten sich die Favoriten durch.
3. Runde
SSV Ehingen-Süd – TSG Balingen 1:3
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
Tore: 0:1 Simon Klostermann (24.), 1:1 Simon Dilger (45.+1), 1:2 Maxim Schmalz (55.), 1:3 Mika Stauss (77.)
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SV Ebersbach/Fils – 1. FC Normannia Gmünd 2:9
Schiedsrichter: Felix Rauch
Tore: 0:1 Daniel Dominkovic (7.), 0:2 Fabian Kianpour (20.), 0:3 Daniel Dominkovic (23.), 0:4 Daniel Rapp (31.), 0:5 Luigi Mignano (35.), 1:5 Finn Mainka (53.), 1:6 Luigi Mignano (64.), 1:7 Bleart Dautaj (79.), 1:8 Mike Huras (81.), 2:8 Lars Grünenwald (87.) 2:9 Mike Huras (89.)
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Die weiteren Spiele der 3. Runde
Mi., 05.08.26 17:30 Uhr FC Union Heilbronn - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Mi., 05.08.26 17:30 Uhr SG Bettringen - SV Waldhausen
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Essingen
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr FSV Hollenbach - Türkspor Neckarsulm
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FV Ravensburg
Mi., 05.08.26 19:30 Uhr VfL Nagold - SG Empfingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SSG Ulm 99 - SV Reinstetten
So., 09.08.26 15:30 Uhr VfB Bösingen - VfL Pfullingen
Di., 11.08.26 17:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Mi., 12.08.26 17:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball
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