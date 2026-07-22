WFV-Pokal: Alle Spiele der Verbandsligisten

Die 16 Teams der Verbandsliga Württemberg gehen in dieser Woche in der 1. Runde im WFV-Pokal an den Start. FuPa gibt euch die Übersicht auf alle Duelle mit Verbandsliga-Beteiligung.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Di., 21.07.26 19:00 Uhr SGM Unterzeil/Seibranz - TSV Berg 0:5
Fr., 24.07.26 19:00 Uhr TSV Oberensingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr VfL Sindelfingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TV Echterdingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Ummendorf/Fischbach - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV 1889 Buch - TSG Balingen II
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Fellbach - 1. Göppinger SV
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SG Weinstadt - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Allmersbach - SKV Rutesheim
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SV Böblingen - FC Rottenburg
Sa., 25.07.26 15:30 Uhr SGM Dettingen/Glems - TSV Ehningen
So., 26.07.26 15:30 Uhr VfR Heilbronn - FSV Hollenbach
_________
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________