– Foto: Carsten Trebuth
WFV-Pokal: Achtelfinale wird heute ausgelost
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Am gestrigen Dienstag standen die letzten beiden Partien aus der 3. Runde an, nun blicken die verbliebenen Teams im WFV-Pokal bereits auf das Achtelfinale. Wie der WFV bereits mitteilte, werden die Duelle aus der nächsten Runde am heutigen Mittwoch ab 15 Uhr gezogen. Auf FuPa gibt es einen Liveticker dazu.
WFV-Pokal
Die Ergebnisse aus der 3. Runde
SSV Ehingen-Süd – TSG Balingen 1:3
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
Tore: 0:1 Simon Klostermann (24.), 1:1 Simon Dilger (45.+1), 1:2 Maxim Schmalz (55.), 1:3 Mika Stauss (77.)
SV Ebersbach/Fils – 1. FC Normannia Gmünd 2:9
Schiedsrichter: Felix Rauch - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Daniel Dominkovic (7.), 0:2 Fabian Kianpour (20.), 0:3 Daniel Dominkovic (23. Foulelfmeter), 0:4 Daniel Rapp (31.), 0:5 Luigi Mignano (35.), 1:5 Finn Mainka (53.), 1:6 Luigi Mignano (64.), 1:7 Bleart Dautaj (79.), 1:8 Mike Huras (81.), 2:8 Lars Grünenwald (87.), 2:9 Mike Huras (89.)
SG Bettringen – SV Waldhausen 2:0
Schiedsrichter: Timo Paukner - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Yannic Sigloch (57.), 2:0 Patrick Speier (81.)
Rot: Moritz Dudium (90./SG Bettringen/Foulspiel)
Türkspor Neu-Ulm – FV Ravensburg 0:4
Schiedsrichter: Daniela Kottmann (Altheim) - Zuschauer: 189
Tore: 0:1 Daniele Gabriele (11. Foulelfmeter), 0:2 Simon Schwarz (12.), 0:3 Tim Konrad (87.), 0:4 Yannik Wolff (90.)
FSV Hollenbach – Türkspor Neckarsulm 6:1
Schiedsrichter: Niklas Straßer (Bad Rappenau) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Pascal Sohm (6.), 1:1 Felix Limbach (17.), 2:1 Juan Faßbinder (32.), 3:1 Inas Music (54.), 4:1 Jonas Limbach (56.), 5:1 André-Dennis Croitoru (69.), 6:1 Peter Engelmann (78.)
TSGV Waldstetten – TSV Essingen 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Seitiingen-Oberflacht) - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Tim Schraml (42.), 1:1 Lennart Ruther (48.), 1:2 Janik Wiedmann (121. i.E.), 2:2 Joshua Szenk (121. i.E.), 2:3 Daniel Schelhorn (121. i.E.), 3:3 Patrick Nagler (121. i.E.), 4:3 Luca Pascal Benz (121. i.E.), 4:4 Besnik Koci (121. i.E.), 5:4 Pascal Werba (121. i.E.), 5:5 Yusuf Coban (121. i.E.), 6:5 Max Dudium (121. i.E.)
Gelb-Rot: Tim Schraml (109./TSGV Waldstetten/Foul)
Besondere Vorkommnisse: Jannik Pfänder (TSV Essingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
FC Union Heilbronn – Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3
Schiedsrichter: Sarah Fahrer - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Alexander Aschauer (15.), 0:2 Tony Elie Tella Nounga (31.), 1:2 Mirnis Salija (42.), 1:3 Matti Bunk (85.)
Gelb-Rot: Steven Neupert (17./FC Union Heilbronn/Unsportlichkeit)
VfL Nagold – SG Empfingen 3:2
Schiedsrichter: Jan Streckenbach (Regensburg)
Tore: 1:0 Elias Bürkle (17.), 2:0 Chris Wolfer (53.), 2:1 Philipp Kress (58.), 3:1 Nico Gaiser (75.), 3:2 Dennis Rebmann (78.)
VfB Bösingen – TSV Ehningen 1:3
Schiedsrichter: Alexander Wintermantel (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Marcel Sigloch (10.), 1:1 Torsten Müller (47.), 1:2 Abdullah Emin Yelek (68.), 1:3 Marcel Sigloch (80.)
Gelb-Rot: Razvan-Adrian Dobricean (90./VfB Bösingen/)
Besondere Vorkommnisse: Egemen Sarikaya (TSV Ehningen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mirko Harter (35.).
SSG Ulm 99 – SV Reinstetten 2:0 n.V.
Schiedsrichter: Julian Kiefer - Zuschauer: 202
Tore: 1:0 Niklas Kraus (104.), 2:0 Nico Guhlke (120.)
Gelb-Rot: Marcel Rau (106./SV Reinstetten/Foul)
FC Rottenburg – Stuttgarter Kickers 0:6
Schiedsrichter: Achim Mauz - Zuschauer: 1300
Tore: 0:1 David Stojak (13.), 0:2 Christoph Meister (15.), 0:3 David Stojak (40.), 0:4 David Stojak (43.), 0:5 Christian Mauersberger (44.), 0:6 Ben-Luca Fisher (49.)
SSV Schwäbisch Hall – SG Sonnenhof Großaspach 0:6
Schiedsrichter: Max Christian Augustin - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Marlon Faß (2.), 0:2 Marlon Faß (39.), 0:3 Fabian Eisele (56. Handelfmeter), 0:4 Fabian Eisele (75.), 0:5 Fabian Eisele (81.), 0:6 Lukas Stoppel (90.)
TSG Backnang – SGV Heilbronn-Freiberg 1:4
Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht) - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Paul Polauke (5.), 0:2 Justin Steinkötter (33.), 1:2 Fabijan Domic (60. Foulelfmeter), 1:3 Julian Kudala (82.), 1:4 Julian Kudala (85.)
FC Holzhausen – SSV Reutlingen 3:5 n.V.
Schiedsrichter: Marvin Monninger - Zuschauer: 755
Tore: 0:1 Konstantinos Markopoulos (7.), 1:1 Henry Seeger (29.), 2:1 Tim Steinhilber (45.), 2:2 Konstantinos Markopoulos (51.), 2:3 Willie Till Sauerborn (94.), 2:4 Marcel Sökler (105.), 2:5 Samuel Melissopoulos (117.), 3:5 Jovan Djermanovic (119.)
TSV Berg – SSV Ulm 1846 Fußball 0:1
Schiedsrichter: Fabian Baiz (Wangen i.A.)
Tore: 0:1 Marco Gölz (23.)
Gelb-Rot: Leon Müller (90./SSV Ulm 1846 Fußball/)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – VfR Aalen 0:3
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf) - Zuschauer: 1881
Tore: 0:1 Yunus Emre Kahriman (9.), 0:2 Ali Odabas (36.), 0:3 Niklas Antlitz (45.+1)