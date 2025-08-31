WFV-Pokal: Achtelfinale wird am Mittwoch fortgesetzt

In der neuen Woche stehen im WFV-Pokal gleich drei Duelle aus dem Achtelfinale an. Mit dabei sind die Regionalligisten Stuttgarter Kickers und TSG Balingen sowie Drittligist SSV Ulm.
TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd 7:5 n.E.
Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn) - Zuschauer: 305
Tore: 1:0 Calvin Körner (58. Eigentor), 1:1 Jonathan Merk (68. Eigentor), 1:2 Kelecti Nkem (96.), 2:2 David Hoffmann (109.), 3:2 Hannes Pöschl (121. i.E.), 3:3 Daniel Rapp (121. i.E.), 4:3 Romeo Lindinger (121. i.E.), 5:3 David Hoffmann (121. i.E.), 5:4 Alexander Aschauer (121. i.E.), 6:4 Timo Baier (121. i.E.), 6:5 Tim Grupp (121. i.E.), 7:5 Andre Port (121. i.E.)
Gelb-Rot: Fikret Mert Aras (105./TSV Berg/)
SG Schorndorf – FV Ravensburg 2:5
Schiedsrichter: Jonas Rosenberger
Tore: 1:0 Luis Eren Deniz (25.), 2:0 Niklas Rössler (38.), 2:1 Daniele Gabriele (42. Foulelfmeter), 2:2 Marek Bleise (44.), 2:3 Yilmaz Daler (45.+4), 2:4 Felix Schäch (68.), 2:5 Nesreddin Kenniche (79.)
Rot: Kevin Wistuba (36./FV Ravensburg/Notbremse)
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen
Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers
Mi., 03.09.25 18:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - VfL Pfullingen
Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang
Mi., 08.10.25 18:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg
Mi., 15.10.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - SG Sonnenhof Großaspach
---
Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball 0:4
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach 0:1