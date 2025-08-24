WFV-Pokal: Achtelfinale startet am Dienstag beim Verbandsligisten

Im württembergischen Verbandspokal sind nur noch wenige Teams im Rennen. Die letzten beiden Partien aus der 3. Runde gehen am Mittwoch über die Bühne, doch bereits am Dienstag startet das Achtelfinale. Zum Start in die neue Runde erwartet Verbandsligist TSV Berg den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd.

Di., 26.08.25 19:00 Uhr TSV Berg - 1. FC Normannia Gmünd

Mi., 27.08.25 17:15 Uhr SG Schorndorf - FV Ravensburg

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - SGV Freiberg

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr Sieger TSV Eschach / SSV Ulm - VfL Pfullingen

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Bernhausen - Sieger FSV Bietigheim-Biss. / SG Sonnenhof

Mi., 03.09.25 17:15 Uhr TSV Weilimdorf - SV Stuttgarter Kickers

Mi., 01.10.25 18:30 Uhr VfB Bösingen - TSG Backnang

---

Das waren die anderen Partien aus der 3. Runde

Di., 12.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg 3:4

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg 1:2

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg 1:5

Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Blaubeuren 2:0

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang 0:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers 0:2

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd 1:2

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen 7:6

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen 2:4

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen 0:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg 2:1

Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm 3:2