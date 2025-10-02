wfv-Pokal Achtelfinale: SpVgg Satteldorf - TSV Neuenstein (0:0) 1:2

Am heutigen Abend traf die Spvgg Satteldorf im Achtelfinale des WFV-Pokals auf den favorisierten TSV Neuenstein. Die Gäste aus Neuenstein, die zwei Ligen höher in der Oberliga spielen, dominierten zwar über weite Strecken das Spiel, doch Satteldorf hielt mit einer starken Defensivleistung dagegen.

Bereits in der ersten Halbzeit bot sich Neuenstein die große Chance zur Führung durch einen Elfmeter – doch der Ball ging am Tor vorbei. Satteldorf blieb kämpferisch und ließ sich nicht unterkriegen.

In der Schlussphase wurde es dramatisch: Neuenstein ging kurz vor Ende mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeberinnen folgte prompt – ein schneller Konter brachte den Ausgleich: Jana Ebert hatte in der Mitte Platz & spielte nach rechts außen auf Steffi Schmidt. Die blieb im 1-gegen-1 cool & verwandelte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn in der 89. Minute gelang Neuenstein der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand.