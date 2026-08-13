WFV-Pokal: Achtelfinal-Auslosung mit Dorfklub-Kapitän Volkan Celiktas

Am Mittwoch, 19. August, findet in der WFV-Geschäftsstelle die Achtelfinal-Auslosung im WFV-Pokal der Männer statt.
Zu Gast ist der Kapitän des amtierenden Titelträgers Volkan Celiktas vom Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des WFV-Verbands-Spielausschusses Matthias Harzer wird er die Lose für die Runde der letzten 16 Teams im Wettbewerb ziehen.
Bereits qualifiziert haben sich die Top Teams aus Aspach, die Stuttgarter Kickers, der SGV Heilbronn-Freiberg, der FV Ravensburg und am gestrigen Abend der SSV Reutlingen beim starken Oberligisten FC Holzhausen. Der Rekord-Pokalsieger SSV Ulm 1846 Fußball muss zuvor noch die Hürde beim Verbandsligisten TSV Berg überspringen.
Die Auslosung startet um 15.15 Uhr und wird live über die bekannten WFV-Kanäle ausgespielt.
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3. Runde
Di., 04.08.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - TSG Balingen 1:3
Di., 04.08.26 19:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Normannia Gmünd 2:9
Mi., 05.08.26 17:30 Uhr SG Bettringen - SV Waldhausen 2:0
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr Türkspor Neu-Ulm - FV Ravensburg 0:4
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr FSV Hollenbach - Türkspor Neckarsulm 6:1
Mi., 05.08.26 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSV Essingen 6:5
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FC Union Heilbronn - Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:3
Mi., 05.08.26 19:30 Uhr VfL Nagold - SG Empfingen 3:2
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr VfB Bösingen - TSV Ehningen 1:3
Sa., 08.08.26 18:00 Uhr SSG Ulm 99 - SV Reinstetten 2:0
Di., 11.08.26 18:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - SG Sonnenhof Großaspach 0:6
Di., 11.08.26 18:00 Uhr FC Rottenburg - Stuttgarter Kickers 0:6
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg 1:4
Mi., 12.08.26 17:00 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen 3:5
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - VfR Aalen
Di., 18.08.26 18:30 Uhr TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball