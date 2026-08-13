WFV-Pokal: Achtelfinal-Auslosung mit Dorfklub-Kapitän Volkan Celiktas

– Foto: Jens Körner

Am Mittwoch, 19. August, findet in der WFV-Geschäftsstelle die Achtelfinal-Auslosung im WFV-Pokal der Männer statt.

Zu Gast ist der Kapitän des amtierenden Titelträgers Volkan Celiktas vom Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des WFV-Verbands-Spielausschusses Matthias Harzer wird er die Lose für die Runde der letzten 16 Teams im Wettbewerb ziehen.

Bereits qualifiziert haben sich die Top Teams aus Aspach, die Stuttgarter Kickers, der SGV Heilbronn-Freiberg, der FV Ravensburg und am gestrigen Abend der SSV Reutlingen beim starken Oberligisten FC Holzhausen. Der Rekord-Pokalsieger SSV Ulm 1846 Fußball muss zuvor noch die Hürde beim Verbandsligisten TSV Berg überspringen.