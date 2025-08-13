WFV-Pokal: 26 Teams kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale

Der TSV Bernhausen steht als erster Achtelfinalist fest. Im WFV-Pokal gibt es heute zahlreiche weitere Duelle.
TSV Bernhausen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 5:1
Schiedsrichter: Dominik Engelmann - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julijan Milos (16.), 1:1 Baba Mbodji (20. Foulelfmeter), 2:1 Bogdan Rangelov (45.+1 Foulelfmeter), 3:1 Jamie-Noah Demir (58.), 4:1 Jamie-Noah Demir (63.), 5:1 Samuel Böhmer (76.)
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Berg
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FV Bad Schussenried
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr SV Kressbronn - FV Ravensburg
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr TSV Weilimdorf - Calcio Leinfelden-Echterdingen
Mi., 13.08.25 17:45 Uhr FSV Hollenbach - SGV Freiberg
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Oeffingen - TSG Backnang
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfB Bösingen - FC Rottenburg
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Nagold - FC Holzhausen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfL Pfullingen - SSV Reutlingen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen - 1. FC Normannia Gmünd
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr VfR Aalen - SV Stuttgarter Kickers
Mi., 13.08.25 19:30 Uhr SG Schorndorf - Türkspor Neckarsulm
Mi., 27.08.25 17:45 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SG Sonnenhof Großaspach
Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSV Eschach - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 23.07.25 18:00 Uhr SV Mietingen - SSV Ulm 1846 Fußball 0:3
Sa., 26.07.25 14:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SG Sonnenhof Großaspach 0:8
Di., 29.07.25 18:00 Uhr TSV Ehningen - 1. FC Normannia Gmünd 2:4
Di., 29.07.25 18:30 Uhr SV Zimmern - SSV Reutlingen 1:4
Di., 29.07.25 19:00 Uhr 1. Göppinger SV - SV Stuttgarter Kickers 0:2
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SC Geislingen - VfR Aalen 1:3
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr TSV Weilimdorf - TSV Essingen 4:2
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SSV Schwäbisch Hall - TSG Backnang 3:5
Mi., 30.07.25 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FV Ravensburg 0:2
Mi., 30.07.25 18:15 Uhr SV Nehren - TSG Balingen 0:2
Mi., 30.07.25 19:00 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm 0:4
Mi., 30.07.25 19:00 Uhr TSV Crailsheim - FSV Hollenbach 0:2
Fr., 01.08.25 19:00 Uhr TSV Bernhausen - GSV Maichingen 4:0
Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Schorndorf - SpVgg Satteldorf 6:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Nagold - TSG Balingen II 2:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Bad Boll - Calcio Leinfelden-Echterdingen 0:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - Türkspor Neu-Ulm 3:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TSV Berg - VfB Friedrichshafen 2:1
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr TV Oeffingen - SKV Rutesheim 4:2
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr SG Empfingen - FC Holzhausen 1:5
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FV Spfr Neuhausen - SV Waldhausen 3:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr FV Rot-Weiß Weiler - FC Srbija Ulm 3:0
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Mühlheim - FC Rottenburg 2:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfB Bösingen - FC 07 Albstadt 4:3
Sa., 02.08.25 15:30 Uhr VfL Pfullingen - SV Seedorf 2:0
Sa., 02.08.25 17:00 Uhr SV Croatia Reutlingen - Young Boys Reutlingen 1:3
So., 03.08.25 15:30 Uhr FV Bad Schussenried - FC Blaubeuren 1:3
So., 03.08.25 16:00 Uhr TSV Eschach - TSV 1889 Buch 2:1
Mo., 04.08.25 18:00 Uhr TSGV Waldstetten - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:2
Di., 05.08.25 18:00 Uhr VfR Heilbronn - SGV Freiberg 0:4
Mi., 06.08.25 18:00 Uhr FV Löchgau - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1:2
Mi., 06.08.25 19:00 Uhr SV Kressbronn - SSG Ulm 99 2:1