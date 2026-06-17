WFV-Pokal 2026/27: Wann geht es im Verbandspokal weiter?

– Foto: Jens Körner

Im Finale verteidigte Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach den WFV-Pokal und zog damit erneut das Ticket für die 1. Runde im DFB-Pokal. Nach dem Abstieg des SSV Ulm ist Großaspach damit einziger Drittligist und großer Favorit auf eine erneute Titelverteidigung. Doch wann geht es im Pokal weiter?

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Nach dem nun auch die Pokale in den zwölf württembergischen Bezirken abgeschlossen sind, stehen nur noch die Relegationsspiele zu den vier Landesligen in Württemberg aus. Alle Teams von der Landesliga bis zur 3. Liga nehmen am WFV-Pokal teil. Zudem erhalten die zwölf Sieger der Bezirkspokale einen Startplatz im württembergischen Verbandspokal. Laut Rahmenterminkalender sind folgente Terminierungen geplant:

1. Runde: 25. und 26. Juli

2. Runde: 1. und 2. August

3. Runde: 8. und 9. August

Achtelfinale: 2. September

Viertelfinale: 7. April

Halbfinale: 28. April

Finale im Rahmen des Finaltag der Amateure: 29. Mai

Da noch nicht alle Teilnehmer final feststehen, gibt es vom WFV auch noch keine Information bezüglich der Auslosung der ersten Runden.

Auch passend dazu startet im August der DFB-Pokal mit der Teilnahme von WFV-Pokalsieger Großaspach. Dort erwartet die SG Sonnenhof in der WIRmachenDRUCK-Arena Zweitligist Arminia Bielefeld.