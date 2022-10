WFV hat neue Infos parat #girlskickit – in ganz Baden-Württemberg

Die Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft sind inzwischen echte Vorbilder. Und wer ganz groß rauskommen will, der fängt klein an. Aber wie schaffen die Mädels den Einstieg? Die drei Fußballverbände in Baden-Württemberg haben ein neues Informationsangebot für den Frauen- und Mädchenfußball. Unsere interaktive Karte zeigt Euch, in welchen Fußballvereinen und welchen Altersklassen unsere Vereine Frauen- und Mädchenfußball trainieren und spielen.

Unsere Google-Maps-Karte ist die Anlaufstelle für Eltern und deren Mädchen, um den richtigen Verein in Wohnortnähe zu finden. Dabei können die Ergebnisse in der Karte nach sechs Rubriken in den verschiedenen Altersklassen von den Frauen bis zu den E-Juniorinnen gefiltert werden. Datengrundlage sind die Mannschaftsmeldungen für die Saison 2022/23, die den drei Fußballverbänden vorliegen. Ein Link führt vom Suchergebnis direkt zum Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin im Verein.

#girlskickit – Instagram als Plattform

Die Kampagne #girlskickit macht den Mädchen- und Frauenfußball sichtbar, steigert die Reichweite und begeistert noch mehr Spielerinnen für den Fußball in Baden-Württemberg. Unsere Social Media-Kampagne wurde vom Südbadischen Fußballverband bereits vor der EM entwickelt und von allen drei Verbänden gemeinsam umgesetzt. Wir wollen möglichst viele Fußballerinnen ansprechen – und ganz besonders die Mädels, die es noch werden wollen.

Immer am Mädelsmittwoch sind auf den Instagram-Kanälen vor allem die Profispielerinnen aus Baden-Württemberg unsere Zugpferde. Aktuelle oder ehemalige Auswahlspielerinnen, die den Sprung bereits in die (U-)Nationalmannschaft geschafft haben oder bei einem Bundesligaverein unter Vertrag sind, nutzen ihre Vorbildrolle, um speziell Mädchen, aber auch Frauen, Eltern, Trainer*innen und Verantwortliche für den Fußballsport zu begeistern. In kurzen Videoclips zeigen unter anderem die Nationalspielerinnen Klara Bühl und Tabea Waßmuth, Wolfsburgs Kim Kulig oder Nachwuchstalente wie die Acikgöz-Zwillinge Tricks, beschreiben ihren Werdegang, wie sie ihre Liebe zum Fußball gefunden haben und was sie so sehr begeistert. Immer mit dem Aufruf „Gemeinsam für den Mädchenfußball in Baden-Württemberg – bist du auch dabei?“