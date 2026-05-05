WFC geht in Friedrichshagen baden - Novi im Torrausch

– Foto: Alexander Rabe

Ein torreicher 25. Spieltag sorgt in der Bezirksliga Staffel 3 für Bewegung in allen Tabellenregionen. Während Friedrichshagen und Dersim weiter vorneweg marschieren, liefern sich Adler und Weißensee ein enges Verfolgerduell. Im Tabellenkeller wird die Lage für mehrere Teams immer prekärer.

Köpenicker FC II fährt beim Schlusslicht FC Brandenburg 03 einen Auswärtssieg ein. Almir Kameric bringt die Gäste in Führung, Amon Noel Lüder legt nach und Moritz Labotzke sorgt für die Vorentscheidung. Brandenburg kommt durch Dowall Benjamin noch einmal heran und verkürzt später durch Soner Oruc, doch am Sieg der Gäste ändert das nichts.

Friedrichshagener SV setzt ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen und fährt einen deutlichen Sieg gegen Weißenseer FC ein. Kevin Rother bringt die Gastgeber früh in Führung, Finn Hujer legt nach und erhöht weiter. Nach dem Anschlusstreffer durch Antonio Meira Machado stellt Friedrichshagen sofort den alten Abstand wieder her: Albrecht Leontin Piethe trifft, Lennart Kröger erhöht weiter, ehe Hujer und Piethe mit ihren zweiten Treffern den Kantersieg perfekt machen.

BSV Dersim II bleibt punktgleich dran und gewinnt souverän gegen TuS Makkabi II. Achmed El Noumeiri sorgt früh für klare Verhältnisse und schnürt direkt einen Doppelpack. Danach übernimmt Baran Egilmez und stellt mit seinem Treffer den Endstand her.

BSC Rehberge dreht ein Spiel bei Einheit Pankow und sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld. Simon Zeiter bringt die Hausherren zunächst in Führung und baut diese sogar aus. Doch Rehberge schlägt zurück: Tavi Niklas Kramme verkürzt, bevor Slawomir Grzegorz Jaworski mit einem Doppelpack die Partie komplett dreht.

SC Schwarz-Weiß Spandau landet einen wichtigen Auswärtssieg bei SSC Teutonia 99 II. In einer umkämpften Partie sorgt Leonit Leci kurz vor der Pause für den einzigen Treffer des Spiels und sichert drei Punkte.

SV Adler Berlin behauptet sich im Verfolgerduell gegen BSV Victoria Friedrichshain. Eren Küc bringt Adler in Führung, ehe Metin Gürbüz nachlegt. Victoria kommt durch Maximilian Hake wieder heran und gleicht durch Maximilian Dürkop aus, doch erneut Küc sorgt für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

1.FC Novi Pazar feiert das Schützenfest des Spieltags gegen BFC Meteor 06 II. Evans Chidi Eze eröffnet früh und legt direkt nach, ehe Sener Demiryürek für Meteor verkürzt. Doch danach spielt nur noch Novi Pazar: Chinedu Vincent Eberechukwu trifft mehrfach, Mohammad Nour Ahmadi erhöht weiter, Arafat El-Moghrabi schnürt ebenfalls einen Doppelpack, dazu treffen Oguzhan Avan und Gardi Mohammad Amin – ein klarer Kantersieg.

VfB Concordia Britz bleibt ebenfalls in Schlagdistanz und gewinnt klar gegen SC Staaken II. Nach torloser erster Hälfte bricht Maximilian Höhle den Bann, Jerry Jörg Gase erhöht und Ammen-Allah Mosbah Arfaoui setzt spät den Schlusspunkt.

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