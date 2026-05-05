 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

WFC geht in Friedrichshagen baden - Novi im Torrausch

Bezirksliga-Staffel 3: Aufstiegskandidat Weißenseer FC verliert 1:6 - Alle Begegnungen des 25.Spieltag in der Nachschau

von far · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Rabe

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Ein torreicher 25. Spieltag sorgt in der Bezirksliga Staffel 3 für Bewegung in allen Tabellenregionen. Während Friedrichshagen und Dersim weiter vorneweg marschieren, liefern sich Adler und Weißensee ein enges Verfolgerduell. Im Tabellenkeller wird die Lage für mehrere Teams immer prekärer.

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Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
2
3
Abpfiff

Köpenicker FC II fährt beim Schlusslicht FC Brandenburg 03 einen Auswärtssieg ein. Almir Kameric bringt die Gäste in Führung, Amon Noel Lüder legt nach und Moritz Labotzke sorgt für die Vorentscheidung. Brandenburg kommt durch Dowall Benjamin noch einmal heran und verkürzt später durch Soner Oruc, doch am Sieg der Gäste ändert das nichts.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
6
1
Abpfiff

Friedrichshagener SV setzt ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen und fährt einen deutlichen Sieg gegen Weißenseer FC ein. Kevin Rother bringt die Gastgeber früh in Führung, Finn Hujer legt nach und erhöht weiter. Nach dem Anschlusstreffer durch Antonio Meira Machado stellt Friedrichshagen sofort den alten Abstand wieder her: Albrecht Leontin Piethe trifft, Lennart Kröger erhöht weiter, ehe Hujer und Piethe mit ihren zweiten Treffern den Kantersieg perfekt machen.

So., 03.05.2026, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
3
0
Abpfiff

BSV Dersim II bleibt punktgleich dran und gewinnt souverän gegen TuS Makkabi II. Achmed El Noumeiri sorgt früh für klare Verhältnisse und schnürt direkt einen Doppelpack. Danach übernimmt Baran Egilmez und stellt mit seinem Treffer den Endstand her.

So., 03.05.2026, 15:45 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
2
3
Abpfiff

BSC Rehberge dreht ein Spiel bei Einheit Pankow und sammelt wichtige Punkte im Mittelfeld. Simon Zeiter bringt die Hausherren zunächst in Führung und baut diese sogar aus. Doch Rehberge schlägt zurück: Tavi Niklas Kramme verkürzt, bevor Slawomir Grzegorz Jaworski mit einem Doppelpack die Partie komplett dreht.

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
0
1
Abpfiff

SC Schwarz-Weiß Spandau landet einen wichtigen Auswärtssieg bei SSC Teutonia 99 II. In einer umkämpften Partie sorgt Leonit Leci kurz vor der Pause für den einzigen Treffer des Spiels und sichert drei Punkte.

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
3
2
Abpfiff

SV Adler Berlin behauptet sich im Verfolgerduell gegen BSV Victoria Friedrichshain. Eren Küc bringt Adler in Führung, ehe Metin Gürbüz nachlegt. Victoria kommt durch Maximilian Hake wieder heran und gleicht durch Maximilian Dürkop aus, doch erneut Küc sorgt für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

So., 03.05.2026, 14:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
10
1
Abpfiff

1.FC Novi Pazar feiert das Schützenfest des Spieltags gegen BFC Meteor 06 II. Evans Chidi Eze eröffnet früh und legt direkt nach, ehe Sener Demiryürek für Meteor verkürzt. Doch danach spielt nur noch Novi Pazar: Chinedu Vincent Eberechukwu trifft mehrfach, Mohammad Nour Ahmadi erhöht weiter, Arafat El-Moghrabi schnürt ebenfalls einen Doppelpack, dazu treffen Oguzhan Avan und Gardi Mohammad Amin – ein klarer Kantersieg.

So., 03.05.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
3
0
Abpfiff

VfB Concordia Britz bleibt ebenfalls in Schlagdistanz und gewinnt klar gegen SC Staaken II. Nach torloser erster Hälfte bricht Maximilian Höhle den Bann, Jerry Jörg Gase erhöht und Ammen-Allah Mosbah Arfaoui setzt spät den Schlusspunkt.

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