Weyhe verkauft sich lange teuer

„Danach haben wir uns eigentlich super gefangen und bis zur Halbzeit kaum etwas zugelassen. Das lag vor allem an unserer starken Defensive und dem geschlossenen Auftreten als Mannschaft“, erklärte Co-Trainer Dominik Mahn. Zwar drängte Eilvese die Gastgeber phasenweise tief in die eigene Hälfte, größere Möglichkeiten blieben bis zur Pause jedoch aus. Die beste Chance der Weyher hatte Luke Schierenbeck, dessen Distanzschuss in der 35. Minute für Gefahr sorgte.

Bereits in der fünften Minute brachte Mohamad Saade die Gäste per Foulelfmeter in Führung, nachdem Lennart Kirsch im Strafraum zu spät gekommen war. Trotz des frühen Rückschlags ließ sich Weyhe nicht aus dem Konzept bringen.

Eilvese nutzt starke Phase konsequent

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Besfort Kolgeci mit einem sehenswerten Distanzschuss aus rund 22 Metern auf 2:0 (52.). „Ein echter Sonntagsschuss am Freitagabend“, kommentierte Mahn den Treffer.

Nur sechs Minuten später legte Nico Bahrs nach einem Angriff über die linke Seite das 3:0 nach. In dieser kurzen Phase habe seine Mannschaft die nötige Aufmerksamkeit vermissen lassen, räumte Mahn ein.

Den Schlusspunkt setzte erneut Mohamad Saade, der den Ball in der 84. Minute sehenswert in den linken Winkel setzte. Für Mahn war der Doppeltorschütze „wahrscheinlich der Spieler des Spiels“.

Trotz der deutlichen Niederlage zog der Weyher Co-Trainer auch Positives aus dem Auftakt. „Unterm Strich ist der Sieg für Eilvese sicherlich verdient, fällt aus unserer Sicht aber mindestens ein Tor zu hoch aus. Gegen den Gegner wird dieses Jahr kaum jemand etwas mitnehmen können.“ Auf der geschlossenen Mannschaftsleistung und der stabilen Defensive wolle der Aufsteiger nun aufbauen und im kommenden Spiel gegen SV Esperke 1929 die passende Reaktion zeigen.