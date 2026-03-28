Weyarn und Hausham kämpfen gegen den Abstieg im Landkreis-Duell

Englische Woche: Nach Kreuth und Grünwald erwartet die DJK Darching (rot) das nächste Top-Team. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Das Derby zwischen Weyarn und Hausham steht auf der Kippe. Beide Teams müssen dringend punkten, um nicht weiter abzurutschen.

Zwei Landkreis-Duelle standen am Wochenende in der Kreisklasse 2 an. Doch der Wintereinbruch sorgte für eine frühzeitige Absage des Tegernseer Tal-Derbys zwischen dem FC Rottach-Egern und dem FC Real Kreuth. Auf der Kippe steht auch der zweite Landkreis-Vergleich. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, empfängt der TSV Weyarn die SG Hausham. FC Rottach-Egern – FC Real Kreuth abgesagt Groß war die Vorfreude beim FC Rottach-Egern und beim FC Real Kreuth auf das Tegernseer Tal-Derby am Samstag am Birkenmoos. Doch der Schneefall am Donnerstag war zu stark. Das Spiel wurde bereits am Freitag abgesagt. Ein Nachholtermin wird noch vereinbart.

SV Ascholding/Thanning – TSV Otterfing So., 14 Uhr Mit einer Niederlage und zwei Unentschieden ist der SV Ascholding/Thanning in die Rückrunde gestartet und damit ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht. Am Sonntag ist dort der Tabellenzweite TSV Otterfing zu Gast, der an den jüngsten Heimsieg gegen den ASC Geretsried anknüpfen will.

„Ascholding hat eine sehr gute Mannschaft. Sie sind mit Sicherheit besser, als es ihr Tabellenplatz momentan aussagt“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Personell bleibt bei den Gästen alles beim Alten, einzig Florian Bacher kehrt zurück ins Aufgebot. „Wir müssen dort unser Spiel durchdrücken und wollen gewinnen, um Druck auf Kreuth aufzubauen.“

TSV Brunnthal – DJK Darching So., 14 Uhr Die DJK Darching hat das nächste Top-Team vor der Brust. Das 0:8 am Mittwochabend beim TSV Grünwald II auf kaum bespielbarem Hockey-Kunstrasen ist mittlerweile abgehakt. „Das Spiel zähle ich nicht, ohne Tausendfüßler konnte man dort eigentlich nicht spielen. Wir schauen nach vorne“, erklärt DJK-Coach David Balogh.

Am Sonntag treten die Darchinger in Brunnthal wieder auf Rasen an und hoffen dabei auf die Rückkehr von Seppi Huber, der nach einer Zerrung auf der Sechs schmerzlich vermisst wurde. „Wir werden im Abstiegskampf alles geben, für uns zählt jeder Punkt“, sagt Balogh. Er erwartet einen sehr gut eingespielten Gegner. „Wenn alle dabei sind, dann kann Brunnthal eine sehr gute Mannschaft sein.“ Dennoch wollen die DJK-Kicker, die sich in der Rückrunde bislang gut präsentierten, mindestens einen Zähler mitnehmen.

TSV Weyarn – SG Hausham So., 14.30 Uhr „Es ist bitter, dass wir am spielfreien Wochenende unter den Strich gerutscht sind“, sagt TSV-Trainer Michael Hub vor dem Landkreis-Duell mit der SG Hausham. „Die Vorbereitung war super, auch die Ergebnisse. Aber das zählt in der Liga nicht. Es ist höchste Zeit, Punkte zu holen.“

Bei den Hausherren steht hinter Christoph Schreiner und Albert Michl (beide krank) noch ein Fragezeichen. „Wir kassieren zu viele Gegentore und konzentrieren uns deshalb darauf, hinten sicher zu stehen“, sagt Hub. „Vorne machen wir unsere Tore.“

Ähnlich ist die Ausgangslage beim Tabellennachbarn von der SG Hausham. „Verlieren verboten, es ist Zeit zu liefern“, lautet laut Sportlichem Leiter Ender Sarbalkan das Motto bei den Knappen. Die Gäste müssen auf Bastian Bernhard, Benedikt Schürle, Daniel Magritsch, Salik Aykir, Thomas Reiter und Tom Majdic verzichten. „Die Marschroute ist klar: Wir wollen die zwei verlorenen Punkte aus dem jüngsten Spiel mit einem Auswärtssieg zurückholen“, sagt Sarbalkan. „Wir spielen gut mit, investieren viel, belohnen uns aber bisher zu selten.“ Ob die Partie stattfinden kann, entscheidet sich aufgrund der Witterung erst kurzfristig.