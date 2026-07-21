Weyarn gegen Otterfing: Nord-Derby steigt am Mittwoch um 19 Uhr

Zehn von 15 Landkreis-Teams haben im Toto-Pokal die zweite Runde erreicht. Insgesamt stehen vier Landkreis-Duelle an – darunter das Aufeinandertreffen zwischen TSV Weyarn und TSV Otterfing.
Zehn von 15 Landkreis-Teams haben im Toto-Pokal den Sprung in die zweite Runde geschafft, die diese Woche vom heutigen Dienstag bis Donnerstag ausgetragen wird. Dabei kommt es zu vier Landkreis-Duellen: Unter anderem steigt der TuS Holzkirchen heute in Schliersee ins Turnier ein, genau wie der TSV Weyarn und der TSV Otterfing, die sich morgen im Nord-Derby gegenüberstehen.
In Gruppe 5 sind noch vier Klubs aus der Region im Rennen. Bereits am heutigen Dienstag um 19 Uhr empfängt der TSV Schliersee den TuS Holzkirchen. Die Schlierseer hatten sich in der ersten Runde mit 2:1 bei der SG Waakirchen/Schaftlach durchgesetzt, die favorisierten Gäste hatten ein Freilos. Auf ein Heimspiel darf sich auch der TSV Hartpenning freuen, der ebenfalls per Freilos in die zweite Runde kam. Am Mittwoch um 19 Uhr empfangen die Hartpenninger den Liga-Konkurrenten TSV Irschenberg, der bei der SG Tegernseer Tal mit 3:2 gewonnen hatte.
Als einziges Landkreis-Team in Gruppe 6 sicherte sich der SV Warngau mit einem 7:0-Heimsieg gegen den TSV Wolfratshausen das Weiterkommen. Am Mittwoch um 19 Uhr sind die Kicker vom Flugplatz beim SV Arget zu Gast.
Ebenfalls am morgigen Mittwoch um 19 Uhr steigt das Landkreis-Duell zwischen dem SC Wörnsmühl und der DJK Darching. Die Hausherren hatten sich mit 4:2 beim SV Parsberg durchgesetzt. Darching hatte ein Freilos.
Die Sportfreunde Föching hatten ihr Erstrundenmatch beim FC Hausham mit 3:0 für sich entschieden und empfangen nun in Runde zwei die SG Ascholding/Thanning. Die Partie findet am Donnerstag ab 20 Uhr statt.
Jeweils mit einem Freilos zogen im Turnier 8 der TSV Weyarn und der TSV Otterfing in die zweite Runde ein. Das Nord-Derby zwischen dem Kreisklassisten und dem Kreisligisten wird am Mittwoch um 19 Uhr in Weyarn angepfiffen.