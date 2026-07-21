Weyarn gegen Otterfing: Nord-Derby steigt am Mittwoch um 19 Uhr

Der TSV Weyarn trifft auf Otterfing. – Foto: Manfred Ludsteck

Zehn von 15 Landkreis-Teams haben im Toto-Pokal die zweite Runde erreicht. Insgesamt stehen vier Landkreis-Duelle an – darunter das Aufeinandertreffen zwischen TSV Weyarn und TSV Otterfing.

Zehn von 15 Landkreis-Teams haben im Toto-Pokal den Sprung in die zweite Runde geschafft, die diese Woche vom heutigen Dienstag bis Donnerstag ausgetragen wird. Dabei kommt es zu vier Landkreis-Duellen: Unter anderem steigt der TuS Holzkirchen heute in Schliersee ins Turnier ein, genau wie der TSV Weyarn und der TSV Otterfing, die sich morgen im Nord-Derby gegenüberstehen.

In Gruppe 5 sind noch vier Klubs aus der Region im Rennen. Bereits am heutigen Dienstag um 19 Uhr empfängt der TSV Schliersee den TuS Holzkirchen. Die Schlierseer hatten sich in der ersten Runde mit 2:1 bei der SG Waakirchen/Schaftlach durchgesetzt, die favorisierten Gäste hatten ein Freilos. Auf ein Heimspiel darf sich auch der TSV Hartpenning freuen, der ebenfalls per Freilos in die zweite Runde kam. Am Mittwoch um 19 Uhr empfangen die Hartpenninger den Liga-Konkurrenten TSV Irschenberg, der bei der SG Tegernseer Tal mit 3:2 gewonnen hatte.