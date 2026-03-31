Wevelinghoven und Vorst unzufrieden

Auch bei den Sportfreunden Vorst blickt man nach dem vergangenen Spieltag mit der 2:3-Niederlage in Delhoven kritisch auf die eigene Leistung. Trainer Patrick Ohligschläger sah zunächst eine starke Vorstellung seiner Mannschaft, bevor das Spiel kippte. „Die erste Halbzeit war überragend, wir haben uns genau an den Spielplan gehalten und die Tore super herausgespielt“, sagte er. Doch in der Schlussphase verlor sein Team komplett die Kontrolle. „In den letzten 20 Minuten sind wir auseinandergefallen.“

Personelle Probleme will Ohligschläger nur bedingt als Erklärung gelten lassen. „Ja, uns haben zehn Mann gefehlt – aber das darf trotzdem nicht so laufen.“ Gerade im engen Aufstiegsrennen sei Konstanz entscheidend. „Novesia, Büttgen und Grefrath sind stabil. Daran müssen wir uns messen – und dann müssen wir solche Spiele auch gewinnen.“ So bleibt der Kampf um die drei Bezirksliga-Tickets weiterhin offen. Mehrere Mannschaften liegen eng beieinander, jeder Spieltag kann die Ausgangslage verändern. Am Donnerstag steht das nächste Topspiel an: Büttgen empfängt die DJK Novesia – die beiden Mannschaften, die bisher am stärksten nach der Pause performen, spielen aus, wer Grefraths Verfolger Nummer eins bleibt.