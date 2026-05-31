Wevelinghoven gewinnt Topspiel, doch Aufstiegsrennen bleibt offen

BV Wevelinghoven gewinnt das Topspiel. – Foto: Norbert Jurczyk

Spieltag 29 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Meister und erste Aufsteiger steht mit SV Germania Grefrath 1926 bereits fest, dahinter geht es in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss am letzten Spieltag noch um zwei weitere Bezirksliga-Tickets. BV Wevelinghoven, DJK Novesia Neuss und VfR Büttgen kämpfen nach einem richtungsweisenden Wochenende weiter um den Aufstieg.

Die Sportfreunde Vorst haben ihre Pflichtaufgabe bei der SG Orken-Noithausen souverän gelöst, auch wenn der Blick auf die Tabelle ernüchternd bleibt: Mit nun 50 Punkten kann Vorst nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. Sportlich war der Auftritt dennoch deutlich, weil Dennis Meyer die Gäste mit einem Dreierpack fast im Alleingang auf Kurs brachte. Erst traf Meyer zum 1:0 (21.), danach legte er in der Schlussphase der ersten Hälfte doppelt nach (38./44.) und kam so zum lupenreinen Hattrick.

Orken-Noithausen, das im Tabellenmittelfeld steht, kam nach dem Seitenwechsel durch Dennis Franica noch einmal heran (65.), doch mehr als der Anschlusstreffer gelang den Gastgebern nicht. In der Schlussphase stellte Mattis Oltersdorf den 4:1-Endstand her (85.). Vorst verbessert sich damit auf 50 Punkte, bleibt aber ohne Aufstiegsperspektive, während Orken-Noithausen bei seinem Polster auf die unteren Plätze keine direkte Entlastung nachlegen konnte.

Der VfR Büttgen hat seine Aufstiegschance gewahrt und ist durch das 3:1 gegen den SV Glehn auf Rang drei geklettert. Zunächst gerieten die Gastgeber nach einer torlosen ersten Hälfte in Rückstand, weil Simon Jansen in der 61. Minute für Glehn traf. Büttgen antwortete jedoch schnell und nutzte eine starke Phase direkt nach dem Gegentor: Timo Piel glich nur drei Minuten später aus (64.), ehe Abil Shakjiri die Partie in der 66. Minute drehte. Für Glehn, das im oberen Mittelfeld steht, wurde der Weg zurück in die Partie dadurch deutlich schwerer. Büttgen verteidigte den Vorsprung und setzte in der Schlussminute noch den letzten Treffer, als Florian Alexandre Krings zum 3:1-Endstand traf (90.). Damit bleibt der VfR im Aufstiegsrennen präsent, während Glehn den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verkürzen konnte.

Das Topspiel des Spieltags gewann der BV Wevelinghoven bei der DJK Novesia Neuss mit 1:0 - und damit hat sich das Aufstiegsrennen noch einmal deutlich verschoben. Manuel Sousa erzielte in der 42. Minute den einzigen Treffer der Partie. Wevelinghoven zog durch diesen Auswärtssieg an Novesia vorbei und steht nun mit 59 Punkten auf Rang zwei. Novesia bleibt bei 57 Zählern und rutscht auf Platz drei, der zwar ebenfalls zum Aufstieg reicht, aber nur noch einen Punkt vor Büttgen liegt. Damit steht fest: Wevelinghoven, Novesia und Büttgen kämpfen am letzten Spieltag um zwei freie Bezirksliga-Plätze. Für Wevelinghoven ist die Ausgangslage dabei am besten, weil der Vorsprung auf den vierten Rang drei Punkte beträgt.

Der bereits aufgestiegene Spitzenreiter SV Germania Grefrath 1926 musste sich beim TuS Reuschenberg mit einem 1:1 begnügen. Die Gastgeber, die im Tabellenkeller weiter um jeden Punkt kämpfen, erwischten einen perfekten Start: Hamza Abbou traf bereits in der 2. Minute zur Führung. Grefrath, das seine Saison längst mit dem Aufstieg gekrönt hat, brauchte lange, um das Ergebnis auszugleichen. Erst in der 69. Minute erzielte Luis Fridolin Eberwein das 1:1. Für Reuschenberg ist der Punkt wertvoll, weil die Mannschaft bei 22 Zählern bleibt und vor dem letzten Spieltag über dem direkten Abstiegsbereich steht. Grefrath erhöht sein Konto auf 65 Punkte und geht als klarer Meister in das Saisonfinale.

Der FC Straberg setzte sich gegen den FC SF Delhoven spät mit 2:1 durch und verbesserte seine Ausgangslage im Tabellenmittelfeld. Zunächst gingen die Gäste durch Baran Karaca unmittelbar nach der Pause in Führung (47.), doch Straberg antwortete schnell. Paul Mertes glich nur zwei Minuten später aus (49.) und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Danach blieb die Partie lange offen, ehe Konrad Schwarz kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte (89.). Straberg klettert damit auf 31 Punkte und hat sich im unteren Mittelfeld weiter stabilisiert. Delhoven bleibt bei 27 Zählern und geht mit etwas weniger Polster in den letzten Spieltag.

Die SG Grimlinghausen/Norf holte beim SV Rosellen einen wichtigen Auswärtssieg und verschaffte sich im Tabellenkeller etwas Luft. Dabei begann das Spiel für die Gäste denkbar schlecht, weil Kwadwo Atta-Yeboah Rosellen bereits in der 2. Minute in Führung brachte. Grimlinghausen/Norf drehte die Partie jedoch schnell: Matthias Castens glich aus (20.), Miguel Nunez Fernandez traf zum 2:1 (24.), und Luis Nunez Fernandez erhöhte auf 3:1 (30.). Rosellen kam durch Sebastian Timmler wieder heran (40.), doch Moritz Gabriel stellte nach der Pause auf 4:2 (59.). Nach dem 3:4 durch Max Lindemann (69.) blieb es noch einmal eng, ehe Nick Potzinger nur zwei Minuten später den 5:3-Endstand erzielte. Grimlinghausen/Norf steht damit bei 22 Punkten und hat die Ausgangslage im Abstiegskampf verbessert.

Im Kellerduell zwischen der SVG Neuss-Weissenberg II und dem FSV Vatan Neuss blieb es torlos, was vor allem den Gästen nicht mehr entscheidend half. Beide Mannschaften neutralisierten sich über 90 Minuten, sodass trotz der angespannten Tabellenlage kein Treffer fiel. Weissenberg II erhöhte sein Konto auf 22 Punkte und bleibt damit vor den direkten Konkurrenten im unteren Bereich. Vatan dagegen steht nach dem Remis bei 18 Zählern und kann Rang 15 bei nur noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr verlassen. Da in dieser Liga zwei Mannschaften absteigen und FC Zons bereits zurückgezogen ist, ist die Lage für den Aufsteiger damit endgültig bitter. Die SVG geht mit etwas mehr Abstand in den letzten Spieltag.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Do., 28.05.26 20:00 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn

So., 31.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 31.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss

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