Allgemeines
Spannung in der Kreisliga A.
Spannung in der Kreisliga A. – Foto: Christian Haas

Wevelinghoven, Delhoven und Grefrath eröffnen am Donnerstag die Liga

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Die Saison beginnt am Donnerstag bereits mit drei Spielen.

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Der BV Wevelinghoven, der FC SF Delhoven und die Germania Grefrath eröffnen bereits am Donnerstag mit ihren drei Heimspielen die Saison in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. So läuft der 1. Spieltag!

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 19:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
FC Zons
FC ZonsFC Zons
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
20:00live

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
20:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:00

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:30live

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:30

Das sind die nächsten Spieltag

2. Spieltag
Do., 21.08.25 19:30 Uhr FC Straberg - BV Wevelinghoven
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - Sportfreunde Vorst
So., 24.08.25 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC SF Delhoven
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Grevenbroich
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Zons - DJK Novesia Neuss
So., 24.08.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Glehn
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Germania Grefrath 1926
So., 24.08.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

3. Spieltag
Do., 28.08.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC Zons
Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Straberg
Do., 28.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - VfR Büttgen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr BV Wevelinghoven - SG Orken-Noithausen
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FSV Vatan Neuss
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Glehn - SG Grimlinghausen / Norf

_______________

André NückelAutor