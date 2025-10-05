Wevelinghoven bleibt dran, die Weissenberg II jubelt erstmals

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der SV Rosellen, der FC Straberg und vor allem Germania Greferath im Topspiel feierten am Mittwoch und Donnerstag Siege. Am Tag der Deutschen Einheit jubelten FC/SF Delhoven und VfR Büttgen. So geht der 8. Spieltag am Sonntag weiter.
SG Orken-Noithausen – SV Glehn 1:2
SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Mehmet Can Kabadayi, Sidar Kemaloglu (75. Simon Luis Kipp), Emre Gömek (67. Yoldas Gülen), Simon Kozany, Yannick Gerome Brosch, Roman Kiselev, Christian Kienast, Alexander Schmidt (24. Arda Acimis), Dennis Franica, Enes Korkmaz - Trainer: Dwight Granderath
SV Glehn: Sebastian Steen, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes (84. Tobias Böhme), Tim Beineke (55. Yurii Komiahin), Darian Hmasaleh, Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Florian Tuerk, Ardian Fazlija (90. Thomas Kallen), Kevin Geringer, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz
Schiedsrichter: Sascha Longerich - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Dane Siewierski (45.), 1:1 Dennis Franica (54.), 1:2 Dane Siewierski (80.)
SV Rosellen – FC Straberg 0:1
SV Rosellen: Jonas König, Eduard Hildenberg, David Baikowski, Janik Becker (75. Ahlonko Cedric Kponton), Luca Töpfer (67. Daniel Urban), Simon Petri, Kwadwo Atta-Yeboah, Jost Borgmeier (57. Jonas von Seckendorff), Andre Amado Damasio (57. Justin Kuska), Eser Pekin, Sven Lennart Nitsch - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger, Niklas Lammert, Nils Bröder, Philipp Blank, Konrad Schwarz (90. Tim Juschka), Marlon Merges (44. Kevin Korn) (84. Kristian Görgens), Dimitri Raab (66. Steve Lohs), Paul Mertes - Trainer: Wolfgang Rieger
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Dimitri Raab (45.)
Sportfreunde Vorst – SV Germania Grefrath 1926 2:3
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa, Alexander Cule, Arne de Nardo, Kai Bodewitz, Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera, Nick Ohlrau, Daniel Markwica, Amir Alili, Hussein Hammoud - Trainer: Patrick Ohligschläger
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers (75. Johannes Beys), Dennis Bögel, Patryk Kamil Taberski (90. Nicklas Brandon Kohlmann), David Morais Lacerda, Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler (90. Colin Iffländer), Bozidar Mestrovic (88. Enrico Seeger) - Trainer: Daniel Cremer - Trainer: Jörg Gartz
Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Bozidar Mestrovic (10.), 0:2 Etienne Piehler (16.), 1:2 Sedat Yaldirak (27.), 2:2 Sedat Yaldirak (57.), 2:3 Bozidar Mestrovic (86.)
Rot: Arne de Nardo (64./Sportfreunde Vorst/Noel erkämpft sich den Ball und der Gegenspieler kommt von hinten viel zu spät rein. Klare rote Kart)
FC SF Delhoven – TuS Grevenbroich 2:1
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Erion Musa (46. Wilson Orobosa Heinz Gödke), Markus Müller, Mamadou Kahly Barry, Timo Vesper (75. Robin Augstein), Yassine Alaoui Ismaili, Joris Seifert (46. Ugur Oguzhan Saglam) (65. Tolga Türker), Joscha Hamacher, Ahmad Shqeer, Marcel Klein (34. Lukas Esser) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim - Trainer: Jens Eckl
TuS Grevenbroich: Miguel Filipe Pinho Ferreira, Telmo Jose Leal Miudo, Emil Finn Palmowski, Kaijo Offermanns (79. Stephan Jager), Lars Faßbender, Jan-Niklas Eschweiler, Ardit Mehmeti, Marcos Jose Rojas Padron, Daniel Una Dominguez, Mustafa Öztürk - Trainer: Stephan Jager
Tore: 0:1 Jan-Niklas Eschweiler (29.), 1:1 Joscha Hamacher (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Michael Busch (56.)
VfR Büttgen – TuS Reuschenberg 2:0
VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers (46. Moritz Piet Ganz), Ben Niklas Begas, Vincent Cornelius Coussot, Marvin Begemann, Rick Mosheim, Leon Funkel (66. Maik Mosheim), Patrick Becker, Leon Amrath (83. Yanik Gabor), Eric Roeber, Abil Shakjiri (37. Florian Alexandre Krings) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Julian Barbos
TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Ben Thomas Eschbach, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Sam Karamloo, Tim Leopold Alex, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine (40. Marius Rieger) (45. Karam Ramadan), Luca Vanselow, Marvin Kaden (80. Komi Senyo Akpabla), Ziya Nurettin Altunay - Trainer: Lars Schophoven
Tore: 1:0 Vincent Cornelius Coussot (6.), 2:0 Yanik Gabor (90.+1)
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss
So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 19.10.25 15:30 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons
