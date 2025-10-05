 2025-10-02T08:44:29.515Z

Straberg siegt in Rosellen.
Straberg siegt in Rosellen. – Foto: Norbert Jurczyk, Sina Dür

Wevelinghoven bleibt dran, die Weissenberg II jubelt erstmals

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der SV Rosellen, der FC Straberg und vor allem Germania Greferath im Topspiel feierten am Mittwoch und Donnerstag Siege.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der SV Rosellen, der FC Straberg und vor allem Germania Greferath im Topspiel feierten am Mittwoch und Donnerstag Siege. Am Tag der Deutschen Einheit jubelten FC/SF Delhoven und VfR Büttgen. So geht der 8. Spieltag am Sonntag weiter.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Mi., 01.10.2025, 20:00 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
1
2
Abpfiff
Dane Siewierski zeigte im Auswärtsspiel bei der SG Orken-Noithausen erneut sein Talent, denn er avancierte wieder zum Matchwinner des SV Glehn. Zunächst verwandelte er eine Ecke mit Halbzeitpfiff direkt, doch der Aufsteiger glich nach der Pause durch Dennis Franica aus (54.). Auf den zweiten und damit neunten Saisontreffer des ehemaligen Spielers des VfB Hilden fanden die Gastgeber aber keine Antwort mehr, denn in eiskalter Stürmermarnier jubelte Siewierski in der Schlusszügen über sein neuntes Saisontor und damit Rang fünf mit Glehn.

SG Orken-Noithausen – SV Glehn 1:2
SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Mehmet Can Kabadayi, Sidar Kemaloglu (75. Simon Luis Kipp), Emre Gömek (67. Yoldas Gülen), Simon Kozany, Yannick Gerome Brosch, Roman Kiselev, Christian Kienast, Alexander Schmidt (24. Arda Acimis), Dennis Franica, Enes Korkmaz - Trainer: Dwight Granderath
SV Glehn: Sebastian Steen, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes (84. Tobias Böhme), Tim Beineke (55. Yurii Komiahin), Darian Hmasaleh, Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Florian Tuerk, Ardian Fazlija (90. Thomas Kallen), Kevin Geringer, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz
Schiedsrichter: Sascha Longerich - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Dane Siewierski (45.), 1:1 Dennis Franica (54.), 1:2 Dane Siewierski (80.)

Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
0
1
Abpfiff
Dank Dimitri Raab bleibt der FC Straberg nicht nur zum fünften Mal in Folge ungeschlagen, durch das Tor des Mittelfeldspielers schlug der FCS auch den bis dato ebenfalls formstarken SV Rosellen mit 1:0. Damit muss Rosellen den Kontrahenten vorbeiziehen lassen und verpasst selbst den Sprung auf Rang drei.

SV Rosellen – FC Straberg 0:1
SV Rosellen: Jonas König, Eduard Hildenberg, David Baikowski, Janik Becker (75. Ahlonko Cedric Kponton), Luca Töpfer (67. Daniel Urban), Simon Petri, Kwadwo Atta-Yeboah, Jost Borgmeier (57. Jonas von Seckendorff), Andre Amado Damasio (57. Justin Kuska), Eser Pekin, Sven Lennart Nitsch - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger, Niklas Lammert, Nils Bröder, Philipp Blank, Konrad Schwarz (90. Tim Juschka), Marlon Merges (44. Kevin Korn) (84. Kristian Görgens), Dimitri Raab (66. Steve Lohs), Paul Mertes - Trainer: Wolfgang Rieger
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Dimitri Raab (45.)

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
2
3
Abpfiff
Topspiel stand drauf, Topspiel war auch drin! Ein Doppelschlag von Bozidar Mestrovic (10.) und Etienne Piehler (16.) brachte Tabellenführer Germania Grefrath bei Sportfreunde Vorst, jedoch gab sich der Verfolger damit nicht geschlagen. Im Gegenteil: Auf Seiten der Gastgeber von Trainer Patrick Ohligschläger egalisierte Sedat Yaldirak mit zwei Toren den Rückstand (27. & 57.), doch es sollte nicht beim 2:2 bleiben. Das Momentum kippte zugunsten von Grefrath, als Arne de Nardo die rote Karte sah (64.). Wenige Minuten vor dem Ende erlöste Mestrovic mit seiner zweiten Hütte zum 3:2-Erfolg die Germania, die damit ungeschlagener Tabellenführer bleibt. Vorst hat nun sechs Punkte Rückstand.

Sportfreunde Vorst – SV Germania Grefrath 1926 2:3
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa, Alexander Cule, Arne de Nardo, Kai Bodewitz, Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera, Nick Ohlrau, Daniel Markwica, Amir Alili, Hussein Hammoud - Trainer: Patrick Ohligschläger
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers (75. Johannes Beys), Dennis Bögel, Patryk Kamil Taberski (90. Nicklas Brandon Kohlmann), David Morais Lacerda, Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler (90. Colin Iffländer), Bozidar Mestrovic (88. Enrico Seeger) - Trainer: Daniel Cremer - Trainer: Jörg Gartz
Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Bozidar Mestrovic (10.), 0:2 Etienne Piehler (16.), 1:2 Sedat Yaldirak (27.), 2:2 Sedat Yaldirak (57.), 2:3 Bozidar Mestrovic (86.)
Rot: Arne de Nardo (64./Sportfreunde Vorst/Noel erkämpft sich den Ball und der Gegenspieler kommt von hinten viel zu spät rein. Klare rote Kart)

Fr., 03.10.2025, 16:00 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
2
1
Abpfiff
Nach Rückstand kam der FC/SF Delhoven gegen den TuS Grevenbroich am Feiertag zurück und jubelte im zweiten Durchgang dank Michael Busch über einen 2:1-Erfolg. Dieser Treffer hilft, um Platz fünf an diesem Spieltag zu sichern. Grevenbroich bleibt unten drin.

FC SF Delhoven – TuS Grevenbroich 2:1
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Erion Musa (46. Wilson Orobosa Heinz Gödke), Markus Müller, Mamadou Kahly Barry, Timo Vesper (75. Robin Augstein), Yassine Alaoui Ismaili, Joris Seifert (46. Ugur Oguzhan Saglam) (65. Tolga Türker), Joscha Hamacher, Ahmad Shqeer, Marcel Klein (34. Lukas Esser) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim - Trainer: Jens Eckl
TuS Grevenbroich: Miguel Filipe Pinho Ferreira, Telmo Jose Leal Miudo, Emil Finn Palmowski, Kaijo Offermanns (79. Stephan Jager), Lars Faßbender, Jan-Niklas Eschweiler, Ardit Mehmeti, Marcos Jose Rojas Padron, Daniel Una Dominguez, Mustafa Öztürk - Trainer: Stephan Jager
Tore: 0:1 Jan-Niklas Eschweiler (29.), 1:1 Joscha Hamacher (45.+1 Foulelfmeter), 2:1 Michael Busch (56.)

Fr., 03.10.2025, 18:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
2
0
Abpfiff
Wie spannend und knapp das Rennen in der Liga unterhalb von Germania Grefrath ist, zeigt das Beispiel VfR Büttgen. Vincent Cornelius Coussot (6.) und Yanik Gabor (90.+1) sicherten einen 2:0-Erfolg gegen den TuS Reuschenberg, weshalb Büttgen als Neunter nun 13 Punkte und damit drei weniger als die Sportfreunde Vorst auf Rang drei haben.

VfR Büttgen – TuS Reuschenberg 2:0
VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers (46. Moritz Piet Ganz), Ben Niklas Begas, Vincent Cornelius Coussot, Marvin Begemann, Rick Mosheim, Leon Funkel (66. Maik Mosheim), Patrick Becker, Leon Amrath (83. Yanik Gabor), Eric Roeber, Abil Shakjiri (37. Florian Alexandre Krings) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Julian Barbos
TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Ben Thomas Eschbach, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Sam Karamloo, Tim Leopold Alex, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine (40. Marius Rieger) (45. Karam Ramadan), Luca Vanselow, Marvin Kaden (80. Komi Senyo Akpabla), Ziya Nurettin Altunay - Trainer: Lars Schophoven
Tore: 1:0 Vincent Cornelius Coussot (6.), 2:0 Yanik Gabor (90.+1)

Heute, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FC Zons
FC ZonsFC Zons
4
2
Abpfiff
pektakuläres Spiel in Weissenberg! Nach frühem 0:2-Rückstand durch Marcel Schmautz (18./37.) drehte der SVG Neuss-Weissenberg II die Partie eindrucksvoll. Theo Andreas Flohe (43.) leitete die Aufholjagd ein, ehe Tom Nilgen mit einem Doppelschlag (63./65.) das Spiel kippte. Kurz vor Schluss setzte Philip Dicken (89.) den Schlusspunkt. Trotz Gelb-Rot für Mike Schön (67.) und einem gehaltenen Elfmeter von Keeper Robin Daniel Pina Winschuh blieb der SVG eiskalt und feierte den Heimsieg und damit den ersten Dreier der laufenden Saison.

Heute, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
2
3
Abpfiff
Der BV Wevelinghoven erwischte die bessere zweite Halbzeit und legte durch Dominik Peik (53.), Manuel Sousa per Strafstoß (62.) und Dario Russo (69.) auf 3:0 vor. Doch die SG Grimlinghausen/Norf gab nicht auf: Moritz Gabriel traf doppelt (74./90.+4) und sorgte noch einmal für Spannung. Am Ende reichte es aber nicht mehr zum Punktgewinn.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
0
2
Abpfiff
Die DJK Novesia Neuss bleibt in der Erfolgsspur und holte beim FSV Vatan Neuss einen souveränen Auswärtssieg. Novesia klettert auf Rang drei.

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss
So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 19.10.25 15:30 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons

