Wevelinghoven bleibt dran, die Weissenberg II jubelt erstmals

Straberg siegt in Rosellen. – Foto: Norbert Jurczyk, Sina Dür

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der SV Rosellen, der FC Straberg und vor allem Germania Greferath im Topspiel feierten am Mittwoch und Donnerstag Siege. Am Tag der Deutschen Einheit jubelten FC/SF Delhoven und VfR Büttgen. So geht der 8. Spieltag am Sonntag weiter.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Dane Siewierski zeigte im Auswärtsspiel bei der SG Orken-Noithausen erneut sein Talent, denn er avancierte wieder zum Matchwinner des SV Glehn. Zunächst verwandelte er eine Ecke mit Halbzeitpfiff direkt, doch der Aufsteiger glich nach der Pause durch Dennis Franica aus (54.). Auf den zweiten und damit neunten Saisontreffer des ehemaligen Spielers des VfB Hilden fanden die Gastgeber aber keine Antwort mehr, denn in eiskalter Stürmermarnier jubelte Siewierski in der Schlusszügen über sein neuntes Saisontor und damit Rang fünf mit Glehn. SG Orken-Noithausen – SV Glehn 1:2

SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Mehmet Can Kabadayi, Sidar Kemaloglu (75. Simon Luis Kipp), Emre Gömek (67. Yoldas Gülen), Simon Kozany, Yannick Gerome Brosch, Roman Kiselev, Christian Kienast, Alexander Schmidt (24. Arda Acimis), Dennis Franica, Enes Korkmaz - Trainer: Dwight Granderath

SV Glehn: Sebastian Steen, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes (84. Tobias Böhme), Tim Beineke (55. Yurii Komiahin), Darian Hmasaleh, Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Florian Tuerk, Ardian Fazlija (90. Thomas Kallen), Kevin Geringer, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz

Schiedsrichter: Sascha Longerich - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Dane Siewierski (45.), 1:1 Dennis Franica (54.), 1:2 Dane Siewierski (80.)

Dank Dimitri Raab bleibt der FC Straberg nicht nur zum fünften Mal in Folge ungeschlagen, durch das Tor des Mittelfeldspielers schlug der FCS auch den bis dato ebenfalls formstarken SV Rosellen mit 1:0. Damit muss Rosellen den Kontrahenten vorbeiziehen lassen und verpasst selbst den Sprung auf Rang drei. SV Rosellen – FC Straberg 0:1

SV Rosellen: Jonas König, Eduard Hildenberg, David Baikowski, Janik Becker (75. Ahlonko Cedric Kponton), Luca Töpfer (67. Daniel Urban), Simon Petri, Kwadwo Atta-Yeboah, Jost Borgmeier (57. Jonas von Seckendorff), Andre Amado Damasio (57. Justin Kuska), Eser Pekin, Sven Lennart Nitsch - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten

FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger, Niklas Lammert, Nils Bröder, Philipp Blank, Konrad Schwarz (90. Tim Juschka), Marlon Merges (44. Kevin Korn) (84. Kristian Görgens), Dimitri Raab (66. Steve Lohs), Paul Mertes - Trainer: Wolfgang Rieger

Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Dimitri Raab (45.)